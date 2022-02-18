「宗教聚餐爆9確診」恐再擴散！內用高危區曝　專家教3招自保

▲醫師提醒，聚餐最好做到三大自保。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情未停，其中房屋代銷群聚也被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中點名需要注意，由於確診者曾參加宗教協會。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，該條群聚可能還會擴大，建議民眾聚餐唱歌要做好自保，第一是吃東西不要講話，吃完就把口罩戴起來，第二是隨時隨地口罩戴好，第三就是能不去最好不要參加。

針對房屋代銷群聚，陳時中表示，目前確診者都是參加宗教協會群聚，有80多人一起吃飯、25人一起唱歌，相關檢驗還在進行中，但目前已知8人感染，加上日前公布的50多歲住北投婦人（案19816），該群聚已有9人確診。

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針對聚餐和宗教聚會確診，黃高彬表示，該群聚有可能再擴大，大家先聚餐又唱歌，尤其唱歌大部分都會偷偷把口罩拿下來，其實都會增加染疫風險，所以這條感染鏈可能還會再增加。

而針對內用染疫，胸腔暨重症專科醫師黃軒日前在臉書分享日本理化研究計算科學中心（RIKEN’s Centre for Computational Science, R-CCS）研究團隊利用超級電腦模擬餐廳4人桌用餐的研究，發現感染風險最高的位置「不是坐在感染者正對面，而是坐感染者的旁邊最危險！」

根據模擬資料顯示，內用4人同桌談話約1分鐘左右，鄰座的人會比坐在正對面的人多接觸到約「5倍的飛沫」，證明鄰座架設隔板有其必要。

黃高彬說，在目前本土疫情情況下，除了最好不要參加，第二就是吃東西認真吃，吃東西不要講話，吃完就把口罩戴起來，第三就是別人唱歌你就戴口罩，隨時隨地把口罩戴好，不過因為唱歌會噴口水，有口罩會把口水擋住，而口罩濕了效果就不好， 所以唱完歌一定要換口罩。

黃高彬表示，該起群聚也是一樣要觀察兩個禮拜，因為少數案例潛伏期會比較長，尤其也要參考80幾個人聚會的空間、距離和空調情況。至於未來檢疫鬆綁，照目前情況來看，黃高彬認為，最快下個月以後有機會實施10+7政策，但邊境要鬆綁會更慢。

