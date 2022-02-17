關節炎用藥「不純物達容許上限」　飛佳膜衣錠85萬顆限期回收

▲"永勝"飛佳膜衣錠(100毫克)。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（17） 日公布3款藥品回收資訊，永勝藥品工業股份有限公司製造的「飛佳膜衣錠100毫克」因不純物達到容許量上限，2批號、85萬顆需限期回收。食藥署表示，該藥品在同成份藥品中市佔率約10%，一年申報量330~350萬顆，業者須在1個月內繳檢討報告，2個月內完成不合格品項回收。

今日公佈3款藥品分別為「易麗膚泡沫液（衛署藥製字第048746號）」（批號：9300201）、「"仙台"衛膚龍軟膏（衛署藥製字第000764號）」（批號：9600701）、「"永勝"飛佳膜衣錠100毫克（衛署藥製字第057239號）」（批號：S0505702、S0505803）。

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▲易麗膚泡沫液回收。（圖／食藥署提供）

食藥署科長傅淑卿表示，易麗膚泡沫液是在進行安定性試驗時，發現主成分含量不足70%，遠低於合格範圍95~115%，一批號、1200瓶須回收。衛膚龍軟膏主成分含量也只有80％左右，不符合格範圍90~110%，1批號、2900多支須回收。上述兩款藥品都是指示用藥，前者並未加入健保。

飛佳膜衣錠則是在製造以後1年發現不純物超過容許上限，傅淑卿說明，該藥品總不純物上限小於等於1.3%，驗出結果剛好等於1.3%，可能與濕度太高主成份降解太快，因此進行預防性下架。

傅淑卿說，該藥品一年健保申報量約330~350萬顆，適應症為治療退化性關節炎、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎所引起之疼痛及發炎症狀。倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。

▲"仙台"衛膚龍軟膏。（圖／食藥署提供）