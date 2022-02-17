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異常降水「4縣市大豪雨」　週末激凍不到10℃！專家：比乾寒流更冷

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晨受到「輻射冷卻」影響，最低溫出現在苗栗西湖10.9度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨宜蘭有所謂「東北季風異常降水」的發生，氣象局針對4縣市發佈大豪雨特報。白天北涼南舒適，晚間開始有鋒面報到，各地降雨機率提高。週六強冷空氣南下，最低溫不到10度，氣象專家透露，感覺會比一般「乾的寒流」更冷。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(17)日白天氣溫略回升，北涼南舒適，晚間各地微冷；大台北東側及東半部有局部短暫雨，宜蘭及北海岸雨勢大；西半部多雲時晴。今晨宜蘭有所謂「東北季風異常降水」的發生，氣象局針對宜蘭發佈大豪雨特報；基隆、新北、花蓮大雨特報。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對宜蘭發佈大豪雨特報；基隆、新北、花蓮大雨特報。

今晚起至明(18)日白天「鋒面」的鋒前雲系移入，各地局部短暫降雨的機率提高，西半部易有局部霧；明(18日)晚「鋒面」抵達，中部以北雨勢加大。今日各地氣溫：北部14至23度，中部12至26度，南部13至28度，東部13至27度。

週六(19日)至下週一(21日)強冷空氣南下，強度較前波略強、且持續更久；伴隨的水氣很多，雨勢大、降雨範圍廣，有空檔也很短暫。週六氣溫驟降，愈晚愈濕冷；下週(20)日至週一本島平地最低氣溫再探10度以下；週日北台白天氣溫亦只有12、13度，姑且不論其是否符合「寒流」標準(台北測站≦10度)？感覺已比一般乾的「寒流」更冷；此為「春寒雨若泉」的型態，應注意雨勢及保暖。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲週六(19日)至下週一(21日)強冷空氣南下。

海拔3200公尺以上高山，水氣及氣溫的條件皆宜，降雪可以期待；2000公尺以上至3000公尺(如太平山⋯)高山，模擬低溫約在1度左右，下霰或霧淞都有可能發生，降雪則是可遇不可求。

下週一(21日)白天起至週二(22日)冷空氣逐漸減弱，但各地降雨的機率仍高；下週一白天仍很濕冷。下週二氣溫略升、晚起至週三(23日)「鋒面」及另一股相對微弱的冷空氣影響，各地持續有雨、氣溫略降。

▼17日4：50紅外線雲圖顯示，迎風面可見較多的中低雲，華南移出的中層雲亦增多(左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，東方海面的回波較強，部分觸及東北部(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，宜蘭有較大降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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