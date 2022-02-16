高雄煉油廠3員工染疫「匡列2300人」　疑在紅茶店遭店員傳染！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布本土新增14例，其中有3例是高雄大林煉油廠員工。根據疫調發現，該煉油廠和鳳山母子（案19730、案19732）家庭群聚以及先前的紅茶牛奶店員工（案19733）有關聯。

高雄今驚傳中油大林廠1名員工在進行例行篩檢時驗出陽性確診，中油緊急對全廠2300名員工全面進行篩檢，結果同一班員工再確診2名員工。據了解，首名快篩陽性員工為煉油廠12蒸餾工廠員工，其因出現呼吸道症狀，於15日上午進行快篩呈現陽性反應，緊急進行PCR檢測陽性確診。

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指揮中心指揮官陳時中表示，根據疫調，發現大林煉油廠和紅茶牛奶店以及鳳山母子家庭群聚串連在一起，煉油廠確診員工有去牛奶店消費，確診員工和鳳山家庭群聚的兒子有足跡相關。

陳時中說明，案19732除了到台南拜訪客戶，在高雄還有去拜訪一家下包公司，那天是下包公司老闆兒子來接待，另一個兒子剛好在煉油廠上班，所以之間有關連性。

▲煉油廠和鳳山母子、紅茶店確診關聯。（圖／指揮中心提供）

根據傳染途徑，陳時中直言，紅茶牛奶店員工先確診，但是經過疫調比對，煉油廠員工曾到紅茶牛奶店消費，是由該名確診員工服務。

而今天台南也新增1例個案（案19862），和鳳山家庭群聚兒子有關，該男在2/12去台南拜訪朋友，確診後，朋友匡列居家隔離，期間陰轉陽確診。

另外，今日也新增53境外移入個案，為27例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（10例）、英國（6例）、印尼及日本（各3例）、義大利、法國及印度（各2例）、中國、孟加拉、愛爾蘭、加拿大、馬拉威、德國、模里西斯、西班牙、越南、荷蘭、柬埔寨（各1例）移入，另14例調查中。

▲煉油廠確診職場調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）