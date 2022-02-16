新北設計師+4！室友「陰轉陽」　房屋行銷同時段用餐確診又傳2同事

記者嚴云岑／台北報導

新北設計師（案19665）再增接觸者染疫，分別為同住室友二採陰轉陽（案19860）以及同餐廳用餐的房屋行銷公司人員，而該人員職場又驗出2人確診，目前該條傳播鏈累積5人染疫。值得一提的是，今日確診個案中，有一人Ct值高達34.5，研判已感染一段時間，究竟該群聚源頭為何，還有待二採釐清。

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增67例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及53例境外移入(16例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。

指揮中心表示，新北設計師感染源不明，Ct值16病毒量高，目前收治專責病房治療，由於其在1/30~2/5過年期間曾返回高雄老家，指揮中心也進行基因比對釐清感染源，先前匡列15名接觸者採檢都是陰性。

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依據指揮中心統計，截至2/15國內目前共有12條不明傳播鏈，包括高雄砂石場、跨縣市家族染疫、大陸境外移入家庭染疫、樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、日翊物流、礁溪長榮鳳凰酒店和諾貝爾幼兒園、高雄母子家庭群聚、某紅茶牛奶店員工與昨日新增的桃機航警，其中礁溪長榮監測期到今日屆滿將結案。

▲新北設計師染疫擴大。（圖／指揮中心提供）※點圖放大