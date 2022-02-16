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沈長聲「40年前詐到1千億」才關4年！曾娶一線女星...出獄後超奢糜

▲沈長聲猝逝。（圖／翻攝自文化部-國家文化記憶庫）

▲「鴻源機構」負責人沈長聲猝逝。（圖／翻攝自文化部-國家文化記憶庫）

記者周亭瑋／綜合報導

非法吸金千億的「鴻源集團」，在台灣經濟史上烙下很深一道傷疤，其負責人沈長聲昨晚於廈門防疫旅館猝逝，再度勾起這段黑歷史。回顧沈長聲的一生，他曾娶一線女星為妻，儘管犯下滔天巨案，也只被判刑7年（4年後假釋），出獄後依舊過著奢華生活。

時間拉回1981年，沈長聲、劉鐵球、於勇明等人，以投資公司的名義成立「鴻源機構」，實為老鼠會的他們，藉由「4分利（4％利息）」的誘人高利率，非法吸集民間游資近1000億元，而投資者以退伍軍人、公教人員居多。

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醞釀了漫長的9年時間，鴻源在1990年突然倒閉，留下多達16萬名債權人，及負債900多億元的殘局，連帶造成台灣金融體系動盪不安。

鴻源案案情重大，許多人賠上畢生積蓄，更毀了無數家庭；然而，首腦沈長聲卻僅被判7年，併科罰金300萬元，且4年後就假釋出獄，由於沈在案發前已脫產，加上出獄後仍過著奢糜的生活，所以坊間推測，他很可能隱匿了龐大資產，更讓人傻眼的是，他2005年還被拍到，帶兩名酒店辣妹出場。

▲施思當年主演「珍珠傳奇」，令觀眾印象深刻。（圖／翻攝自每日頭條）

▲施思當年主演「珍珠傳奇」，令觀眾印象深刻。（圖／翻攝自每日頭條）

談起沈長聲的情史，他和當年的一線女星施思曾有過一段婚姻，1988年兩人在密宗法王貝諾的證婚下共結連理，怎料在女方演藝事業如日中天之際，鴻源案爆發，她因不堪輿論壓力遠走他鄉，並於1992年和沈長聲離婚。

2015年，銷聲匿跡26年的施思首談往事，除了以業力、孽緣形容這段婚姻，也強調離婚後沒拿他半毛錢，更從未見過面，她還感慨地說，「我36歲以前一帆風順，卻因嫁了這個人，從最高峰跌到萬丈深淵、萬箭穿心，只想躲起來，不要讓別人看到傷口，想斷捨紅塵走向修行之路出家，但好幾次被阻擋下來，可能是機緣還沒到。」

不僅如此，當初他們位在台北的婚前秘密愛巢，後來成了受害人代表的辦公室，用來追討沈長聲龐大的欠債，屋內擁有豪華歐風衛浴，甚至有按摩浴缸及黃銅水龍頭等高檔設備。

▼15歲考入香港邵氏電影公司的施思，作品以武俠片居多。（圖／翻攝自維基百科）

▲15歲考入香港邵氏電影公司的施思，作品以武俠片居多。（圖／翻攝自維基百科）

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