床單破大洞　男友辯是貓抓！她揪出「多P鐵證」後1問題讓網傻眼

▲床單破了莫名的大洞。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

一名女子表示，她和交往2年多的男友同居，有天回到家發現床單破了詭異的大洞，男友則說「應該是貓咪不小心抓破了，貓很可愛耶」，讓她察覺不太對勁，沒想到一翻男友聊天紀錄，發現男友曾約女生「多人運動」，讓她相當崩潰。

原PO 14日在Dcard發文表示，因為先前看不少網友抱怨女友管太多，所以她一直以來不會太介入男友的交友狀況，交往期間只管過男友和前任太曖昧。

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「某一天我跟朋友吃完飯回到家裡後，看到床單變這樣」，原PO附上的圖片中可見，床單破了詭異的2個大洞，看起來像拉扯過的痕跡，當時男友則透過訊息解釋，「我有一個養貓的朋友，都他帶貓來我們家啦，應該是貓咪不小心把床單抓破了啦，哈哈，貓咪很可愛欸」。

▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO覺得男友的回覆不太尋常，就趁他洗澡時偷看他的對話紀錄，竟發現他曾傳送訊息稱「明天下午我女友不在，要來嗎」，對方則回「我會帶另外兩個女生過去，順便一起來玩玩這個」，男友又回「這麼刺激喔，好久沒玩多人了！下次我來問問我女友有沒有興趣一起」。

原PO看到對話後相當傻眼，「重點是還在我們的床上，難怪床單會破」，且男友竟還有想要原PO加入多人運動的念頭。文章曝光後，不少網友留言表示，「貓咪抓破床單的理由也太爛」、「床單能破成這樣不簡單」、「是哪裡的小野貓啦」。

▲原PO附上對話。（圖／翻攝自Dcard）



另有不少人納悶，原PO發現後竟不是直接和男友分手，而是上網詢問該怎麼辦，紛紛表示，「所以你到底是能不能接受多P⋯還需要考慮嗎」、「不分手是留著過228嗎」、「還有什麼建議，就是分手」、「你先去醫院檢查看看有沒有得病比較好」。