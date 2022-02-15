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台美印跨國合作衛星昨順利發射　中大今成功接收衛星訊號

▲▼台美印跨國合作衛星昨順利發射，中大今成功接收衛星訊。（圖／中大提供）

▲台美印跨國合作衛星昨順利發射，中大已經成功接收衛星訊號，代表任務成功。（圖／中大提供）

記者許敏溶／台北報導

由中央大學、美國科羅拉多大學波德分校和印度太空科學與科技學院共同合作開發的「INSPIRESat-1」小型人造衛星，昨（14日）上午順利發射升空，中大昨傍晚5時24分成功接收到衛星訊號，中大今（15日）宣布這個好消息，並指衛星準備開始執行科學任務，展開三方首度合作重要的第一步，這也是中大繼去年1月發射飛鼠號立方衛星後，第二個成功發射的立方衛星任務。

中大表示，「INSPIRESat-1」衛星從2017年開始，歷經4年開發與整測期，最早來自 INSPIRE各會員學校學生在2017到2019年暑假在美國經專家指導參與的10週訓練與實習計畫，進行衛星系統開發；2021年初在美國進行最後飛行體整測並運往印度發射，今年農曆春節期間順利安裝在印度ISRO極軌衛星。

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▼台美印跨國合作的立方衛星昨天順利發射，未來將成為「太空天氣觀測站」。（圖／中大提供）

▲▼台美印跨國合作衛星情人節發射，將成為「太空天氣觀測站」。（圖／中大提供）

「INSPIRESat-1」衛星有兩個科學酬載，中大指出，一是中央大學所研發的微型電離層探測儀（簡稱CIP），另一個是美國國家航空暨太空總署（NASA）所補助開發的雙孔X光太陽頻譜儀（簡稱 DAXSS），CIP提供的電離層觀測，可以了解高層大氣變化及對無線通訊的影響；DAXSS 所提供的觀測，可以了解太陽的日冕變化，兩者結合在一起，讓INSPIRESat-1成為一個太空天氣觀測站。

中大表示，衛星發射後，將由印度太空科學與科技學院（IIST）進行主要飛控，並由美國科羅拉多大學波德分校及中大輔助，未來產出的相關科學資料，將提供給參與學校作為分析。

▲▼台美印跨國合作衛星昨順利發射，中大今成功接收衛星訊。（圖／中大提供）

▲中大太空科學系教授張起維團隊參與台美印跨國合作開發的INSPIRESat-1立方衛星任務。（圖／中大提供）

中大太空科學系教授張起維表示，這是中大繼去年一月發射的飛鼠號立方衛星之後，第二個成功發射的立方衛星任務，而中大團隊累積了飛鼠號第一次動手設計、整合測試、飛行控制、雙向通訊等寶貴經驗，就算遇上沒預料到的問題，也能迅速改正，經過這樣歷練後，這回任務順利許多。

張起維分析，當前微型化人造衛星日益蓬勃，加速太空產業發展，而微型化人造衛星研發時程較短，燃料和發射成本較低，可靠度、可容忍錯誤率也沒像傳統人造衛星嚴苛，相較發展性高，此次順利發射並成功接受訊號，也向國際社會展現出台灣在微型化人造衛星的軟硬實力。
 

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關鍵字：

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