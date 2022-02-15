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新店知名餐廳「青立方」佔用林地未拆　負責人遭起訴

▲▼新店知名景觀餐廳青立方違建。（圖／翻攝自Facebook／青立方）

▲新店知名景觀餐廳青立方違建。（圖／翻攝自Facebook／青立方）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區銀河洞瀑布近年吸引不少觀光人潮，帶動周邊休閒產業，其中外型懷古的知名景觀餐廳「青立方」，被市政府發現，未經申請許可，佔用到2塊山坡林地，經處罰限期改善後，仍遭人檢舉持續營業，餐廳林姓負責人被函送台北地檢署，檢察官15日依違反《區域計畫法》提起公訴，林男最重面臨6個月以下徒刑或拘役。

銀河洞瀑布位於新店與木柵交接的半山腰上，由德高嶺匯流的楣子寮溪，從山腰斷崖直下，飛瀑凌空狀似銀河而得名，瀑布左方有一橫向崖洞，原本是奉觀音菩薩的小廟，擴建後的廟下方設有石桌石凳，近年成為熱門打卡景點。

而在銀河瀑布不遠處的銀河路上，有間古色古香的景觀餐廳「青立方」，因為水泥古厝就蓋在山邊，360度環景台可瞭望山水，也吸引不少遊客前往，不過新北市地政局在2020年間發現，這座景觀餐廳所在地，屬於《區域計畫法》中的山坡地林業用地，經會銜農業局確認業者並未申請核准使用後，予以開罰，要求業者限期改善。

2021年間，餐廳因疫情關係一度歇業，10月間，有民眾檢舉餐廳又恢復營業了，經地政局前往查核屬實，直接依《區域計畫法》第21條、22條，將餐廳林姓負責人函送法辦，台北地檢署調查後，依法提起公訴。

▲▼新店知名景觀餐廳青立方違建。（圖／翻攝自Facebook／青立方）

▲▼新店知名景觀餐廳青立方違建。（圖／翻攝自Facebook／青立方）

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