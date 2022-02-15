鹽水妹曬「1盒淡黃玻璃珠」鼻酸：以前常吃　一堆台南人不知道

▲整盒成仔魚蛋。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友過年回到老家台南鹽水，看到有店家在賣兒時常吃的「成仔魚蛋」，於是立刻買來回味，也不禁想起去世的母親。對於這貌似玻璃珠的謎樣食物，大多網友表示沒看過，好奇直呼「好想吃看看」、「好像脫皮的葡萄」。

女網友在「爆廢公社公開版」笑說，「不知道有沒有人知道這是什麼？這是我小時候常常吃到的，叫做成仔魚蛋（台語），跟彈珠一樣大的魚蛋。這次過年回台南鹽水，看到鹽水人社團有店家PO在賣，立馬衝出門買回家回味。」

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她感性表示，小時候媽媽都會準備在餐桌上的魚蛋，「這也是吃一種懷念過世媽媽的滋味。」對此，大部分人都大開眼界，直回「這是什麼高級料理，想嘗試！感覺是土豪版魚子醬」、「還想說哪間店這麼佛，還幫我把葡萄皮都剝掉」、「第一次看到欸！台南人我也沒吃過」、「小弟孤陋寡聞真的沒看過」、「竟然有這東西，長知識了」、「吃在嘴裡會波波波嗎」、「以為是葡萄加薑絲」。

▲看起來像彈珠，也像剝了皮的葡萄。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過，也有少數網友吃過，紛紛表示「這個好吃～小時候都大鍋煮酸菜」、「這很好吃」、「這腥味很重」、「這個QQ的口感...真不錯」。

俗稱「成仔魚」的斑海鯰是食用魚，肉腥味較重，可用枸杞、當歸等中藥燉煮，去腥食用，嘉義沿海傳統則以鹹菜加上薑絲煮湯或以三杯方式料理，而魚卵則用電鍋蒸熟後，沾蒜泥醬油食用。