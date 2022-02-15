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社會 社會焦點 保障人權

軍人拐13歲女拍口交片　PO「國中小色色群」！她嚇壞：我扮小母貓

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲李男將小方裸照PO上網被查。（示意圖，與本事件無關／取自pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

苗栗23歲的李姓男子2020年10月在服志願役期間，透過交友軟體結識13歲少女小方（化名），見面後誘拐小方在車上替他口交，還拍下影片，PO小方裸照在臉書社團「國中小男女交流色色群」，遭婦幼警察隊查到法辦，小方則表示她和李男說自己已滿14歲，「我們有玩角色扮演遊戲，我自稱小母貓，他是主人」。

李男當時在桃園市陸軍化生放核訓練中心服志願役，在網路上認識小方進一步交往，2人見面後，李男2度拐小方在車上替他口交，甚至將畫面拍下存在手機，並在和小方交往期間要求她拍裸照傳給他。

李男將小方裸照PO在臉書社團「國中小男女交流色色群」，遭婦幼警察隊查到全案才曝光，李男坦承犯行，小方則在出庭時表示，「我們有玩角色扮演遊戲，我自稱小母貓，他是主人」，並稱她告訴李男自己14歲、就讀國二。

「國中小男女交流色色群」一名社團成員也出庭作證，他當時在李男的貼文下留言「這是誘拐」，雖然看不出來照片主角實際年齡，「看到那個照片很明顯就是未成年」。

法官審酌，當時小方自稱已滿14歲，也在庭上替李男求情，李男未有前科、並非使用強暴手段，現已遭軍方汰除在超商工作，因此依對14歲以上未滿16歲女子性交罪、《兒童及少年性剝削防制條例》散布少年猥褻行為電子訊號罪，合判李男2年徒刑，可上訴。

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