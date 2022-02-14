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曬恩愛看太多罹「情人節恐懼症」　深陷愛情泥淖4族群　你上榜了嗎？

▲雙11,單身,光棍節,保經,保險,保單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲狂被曬恩愛恐罹情人節恐懼症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

今天是2/14西洋情人節，你是曬恩愛的人，還是被曬的那個？中港澄清醫院身心門診陳怡如醫師表示，因感情問題的求診者不在少數，多因自身情緒或維繫情感關係所產生困擾、壓力等，導致出現情緒障礙而求助於身心門診。

陳怡如醫師指出，過往諮商與治療過的個案中，特別在節日前後，因感情問題求診，主要可歸類四大族群：一是想脫單卻長期單身者，見他人雙雙對對，自己卻形單影隻，深陷持續的失落、壓力、憂鬱等不適，嚴重影響日常作息，也就是常聽到的「情人節恐懼症」。二是因迷戀而過分放大對方優點（心理學稱之「暈輪效應」），深入交往後才驚覺原本對方並非自己想像的如此完美無缺，因而陷入低潮與抑鬱。

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另兩類族群，一是夫妻多年，感情觸礁，無法溝通化解，走向離婚危機求助輔導；最後則是因本身疾病如憂鬱症、躁鬱症或焦慮症患者，於社會通俗對節日的期待，另一方面，卻也懼怕因自身疾病影響情感關係發展。陳怡如醫師表示，在輔導這些個案時，她抱持著想法是：「人生是一連串的選擇，不是追求成功，而是學會如何在每次選擇中，享受幸福。」因此，她也提供3點建議給為情所困的人們，希望大家能走出情感關係的泥淖。

心理醫師溫柔的3點建議

1. 兩性關係中，尊重對方是獨立的個體，有其特有的生命經歷，給予空間，以欣賞、包容來代替控制與佔有。

2. 熱戀過後，提醒自己感情不是世界的全部，多愛自己，珍惜擁有的其他人事物；退讓、委屈，會讓自己在關係中找不到定位；怨懟、報復，有可能導致兩敗俱傷。

3. 世上沒有完美，用「正念」學習接納自己所有的情緒，珍惜每一刻。正念（Mindfulness）是指不帶任何評價的讓自身感知每個經驗的當下，在開展的覺知與認識中，練習讓身體、情緒、想法、念頭等心理狀態，導向放鬆、減壓、平靜與自在的專注狀態。

陳怡如醫師建議，在感情關係當中，不要害怕負面情緒。可諮詢專業醫師，勇敢面對憂鬱等情緒、共同找出問題根源。單身且對情人節有壓力者，可事先安排活動，與朋友或家人聚餐，或多參與社交活動、認識朋友，轉換情緒，別讓該擁有的幸福從手中溜走。

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