台中夜半傳死亡車禍　20歲男騎士撞車倒地滑行頭部重創慘死

記者白珈陽／台中報導

台中市北區14日凌晨發生一起死亡車禍，20歲黃姓男子半夜騎車行經崇德路與進化北路口時，與對向左轉的蘇姓自小客駕駛發生碰撞，機車滑行近百公尺，車禍讓黃男頭胸受到重創，經送醫仍不幸宣告不治。警方初判肇因為疑似天雨路滑、視線不佳，以及雙方都疑有違反交通號誌情形，詳細經過須進一步釐清調查。

▲黃男撞上汽車後，機車滑行數百公尺。（圖／民眾提供）

台中昨整夜有雨，氣溫驟降，車禍後黃男的友人趕至現場，表示2人相約她家中，卻遲遲等不到人、撥打電話也未接，經查詢黃手機GPS定位，來到事故現場，未料竟發生憾事，相當難過。

警方調查，14日凌晨3時許，黃男騎機車沿崇德路往太原路方向直行，撞上對向沿崇德路行駛欲左轉進化北路的蘇姓自小客駕駛（36歲），機車倒地滑行後，黃男與自小客右車身發生碰撞。

警方表示，車禍造成蘇男車輛右側車身受損，黃男機車車頭近全毀，其中蘇男額頭擦傷無大礙，經酒測無酒精反應；黃男頭部、胸部重傷，四肢多處受傷，經送往中國醫藥大學附設醫院搶救，院方宣告不治。

▲▼車禍造成蘇男車輛右側車身受損，黃男機車車頭近全毀。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，用路人於天候不佳時更應減速慢行，注意行車安全及防禦駕駛觀念，用路人應確實遵守交通標誌、標線規則，以保障行車安全。