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社會 社會焦點 保障人權

妻信教拒行房！卻見教主性侵8女　向夫道歉「你的XX我10年沒用」

記者黃翊婷／綜合報導

新北市人妻小鳳（化名）婚後信奉韓國「萬民中央教會」，因為認為性行為是不潔的事，所以拒絕與丈夫阿偉（化名）行房，直到2018年聽聞教主李載祿性侵8名女信徒被判刑，這才驚覺受騙，並傳送「我後悔當初不聽你的話」、「你的『巨棒』我已經10年沒使用了」等話給丈夫，希望挽回婚姻。新北地院法官認為小鳳的可歸責程度較高，最終裁准兩人離婚，全案仍可上訴。

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲小鳳沉迷宗教長達10年。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案當事人無關）

阿偉在判決書中主張，2006年間與小鳳結婚後，他努力工作照顧家庭，沒想到妻子在婚後第3年開始沉迷韓國宗教團體「萬民中央教會」，每天晚餐後就去教會參與禱告會，幾乎都是深夜11時以後才返家，每週五甚至會通宵禱告，直到週六凌晨才回來，週日也不出門逛街，每年還會不定期前往萬民教會的韓國總部聚會，全然無心經營家庭。

阿偉接著說，小鳳入教後主張性行為是不潔的行為，所以不願意行房，而且經常說他需要悔改、潔淨，或是把日常現象當成神蹟，如果他以科學的方法解釋，就會被指責罪孽深重，導致他因為受到極大的壓力而罹患恐慌症，並在醫師的建議下於2017年底搬離住所，結果搬走大約1年多，該教會的教主李載祿就因為性侵8名女信徒被判刑15年，妻子這才終於清醒，「她真心向我表示悔改，但還是以宗教為重，並以宗教解釋生活及親密關係，我長期生活在她超乎合理迷信宗教的陰影下，精神上遭到莫大痛苦」，最終決定訴請離婚。

小鳳則辯稱，婚後兩人感情融洽，她是在2011年加入教會，2019年1月初驚覺受騙而離開，信教期間雖然有參與教會聚會，但還是以家庭和丈夫為重，也曾陪同丈夫做心導管及直腸鏡檢查，「婚後第3年起他在大學推廣部授課，教課時間自下午1時到晚上10時，週日也經常在家不外出消費。我每天為他備餐及打理家務，之後才去參與每日晚上8時到10時的禱告會，週五通宵到週六凌晨，週日整日都待在教會。」

小鳳說，丈夫曾陪她一起去韓國參加教會的聖誕節活動，也曾一起出席教會在台灣的攝影工作，她從來沒有因為宗教做出不理智行為，也願意為參加教會而疏忽家庭等過去的行為道歉；至於分房睡覺一事，是因為丈夫左手臂有長年痼疾，早上會痛醒，在睡覺時需要充分翻身，雙方才決定分房，她沒有不願意發生親密關係，反而是丈夫為了小三才搬離住所，但她還是願意修正想法，拿出最大誠意來挽回婚姻。

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小鳳堅稱沒有不願意與丈夫發生親密關係。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本案當事人無關）

阿偉的姊姊出庭證稱，小鳳信教的這10年常常為了到教會禱告而不在家，還會跟親屬傳教，「她曾給我看照片，噴聖水後有鴿子形象出現，她說是神蹟」，弟弟也曾抱怨「結這個婚有什麼用，等於沒有結」；弟媳每2、3個月就會去韓國朝聖，弟弟有去過一次，但受不了，因為就算去了也不是旅遊，而是關在教會一直做禮拜。

新北地院法官調閱阿偉與小鳳的對話紀錄，發現女方曾傳送「我近10年的青春都給萬民了」、「我在萬民的洗腦改革與長期精神的恐嚇，我的價值觀、人生觀、事業觀完全變質」、「我決定不去教會了，我後悔當初不聽你的話」、「今天我上了親密性關係的課程，你的『巨棒』我已經10年沒使用了，千萬個對不起，沒有盡到妻子服侍先生的責任，我嚴重忽視您的需要」，足認她確實長達10年沉溺於宗教而疏忽經營婚姻。

法官表示，從上述證據來看，阿偉2017年底搬離住所時，小鳳仍尚未脫離教會，因此採信他的說詞；至於小鳳指控丈夫外遇一事，因為沒有足夠的事證，所以難以採信，加上這段婚姻破滅她的可歸責程度較高，最終裁准兩人離婚，全案仍可上訴。

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