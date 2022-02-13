　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭緊急公布「5逃難路線」！　門上掛白衣、避免與陌生人交談

▲▼烏克蘭發布官方緊急應變指南，民眾可往西側5個鄰國逃難。（圖／dpsu.gov.ua）

▲烏克蘭發布官方緊急應變指南，民眾可往西側5個鄰國逃難。（圖／dpsu.gov.ua）

中央社

俄羅斯與烏克蘭局勢日益緊張之際，烏國《基輔郵報》（Kyiv Post）彙整當局發布的緊急應變指南，並列出通往西側5個鄰國的過境點，以及首都防空洞所在位置，以供民眾參考。

烏克蘭文化和資訊政策部轄下的「戰略通訊和資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security）去年6月發布14頁手冊，向民眾詳細說明發生緊急狀況或戰爭時的應變計畫。

▲▼烏克蘭情勢緊張。（圖／翻攝自Facebook／帳號烏克蘭國家邊防局）

▲烏克蘭情勢緊張。（圖／翻攝自Facebook／烏克蘭國家邊防局，下同）

這份題為「如果國家進入緊急狀態或發生戰爭」（If There is a State of Emergency or War）的手冊建議民眾，準備好裝有基本生活物資的包包，內含可支持72小時的糧食與飲用水、護照等身分證件、資產證明文件、現金和金融卡等，此外也要準備手電筒、藥品、急救包、收音機和保暖衣物等。

手冊呼籲民眾，務必提前確認鄰近防空洞的所在位置，只要在網路上以烏克蘭文或俄文搜尋「避難所」，即可找到互動式地圖；若聽到持續的警報聲，應立即打開官方電視台或廣播頻道，等待當局的進一步指示。

▲▼烏克蘭情勢緊張。（圖／翻攝自Facebook／帳號烏克蘭國家邊防局）

上述指南還提供民眾有關就地避難、炮擊發生時如何反應、兒童身上應備的防走失資訊等建議。手冊也呼籲民眾，如需協助撤離住所，應將一件白色衣物掛在窗外或繫於門把。

此外，手冊也建議民眾審慎過濾消息來源。因資訊在戰爭時期格外重要，民眾應避免與陌生人交談，或是告知個人計畫、軍隊動向等，且戰時僅須聽取官方等可信賴來源提供的消息。

▲▼烏克蘭情勢緊張。（圖／翻攝自Facebook／帳號烏克蘭國家邊防局）

《基輔郵報》還整理出利用陸路離開烏國的途徑，以前往西側5個鄰國，即波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞和摩爾多瓦（Moldova），其中僅摩爾多瓦不是歐盟成員國。

報導提醒民眾，波蘭、匈牙利和斯洛伐克皆為申根國家，這意味對於某些烏國公民來說，除非護照持有人有資格取得申根簽證豁免，否則需有申根簽證才能入境。

報導還列出烏克蘭與上述申根鄰國之間的26個檢查站所在地區，其中多數檢查站都位烏國與波蘭邊境，且須搭乘車輛才能通行，僅有3個檢查站可步行通過。

報導同時也整理出烏國和羅馬尼亞、摩爾多瓦的過境點位置，以及入境相關要求。

▲▼烏克蘭情勢緊張。（圖／翻攝自Facebook／帳號烏克蘭國家邊防局）

法新社先前報導，華府警告烏俄衝突一觸即發，西方國家紛紛緊急撤離外交人員，並要求公民立刻離開烏克蘭。

儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）等領袖不斷呼籲民眾保持冷靜、切勿驚慌，但據稱烏克蘭當局已擬定撤離基輔300萬居民的計畫。

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
網美收費開團上山清掉文物　策劃人「反諷3道歉」再炎上
雷／《全明星3》錢薇娟氣炸：規則都搞不清楚！　怒罵藍隊曝不滿
蔡詩萍17歲正妹女兒大解放　深V禮服辣爆
鳳梨手搖飲店生意太好　「沒空脫制服」累喊：快昏倒
黃郁婷競速滑冰500公尺　暫時排第9確定無緣獎牌
余皓然洩「30年前舊照」　仙氣溢出網瘋讚
北市停車費喊漲「最高1小時150元」　新北回應了！
快訊／台鐵「電力異常」大誤點　網卡35分鐘崩潰：想回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭緊急公布「5逃難路線」！　門上掛白衣、避免與陌生人交談

他到未婚妻墳前留下「手工花盆」紀念　被無緣岳父怒提告

疫情找不到工作！日本年輕妹改做「爸爸活」　她坦承月收入超驚人

男伴愛愛完倒頭就睡　不是渣男！「射後不理」有科學根據

花不到400元抽獎　新手媽爽中1.3億絕美豪宅！連搬家費也免了

英老翁收到神秘包裹！打開驚見「11年前吐丟的假牙」嚇壞

安哲秀提議聯手尹錫悅！呼籲「考量大局」結束三腳督　力拼政黨輪替

她遭當街扯髮　重拳狂灌後腦杓！男嫌「眼神藏刀」畫面曝光

別以為新冠會輕症化！　專家警告：下個變種恐更奪命

烏俄隨時開打　美駐OSCE人員撤離烏東頓內茨克

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

泰拳國手拒絕搭訕男竟被潑水　暴怒上前「一波組合技」狂踹

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

烏克蘭緊急公布「5逃難路線」！　門上掛白衣、避免與陌生人交談

他到未婚妻墳前留下「手工花盆」紀念　被無緣岳父怒提告

疫情找不到工作！日本年輕妹改做「爸爸活」　她坦承月收入超驚人

男伴愛愛完倒頭就睡　不是渣男！「射後不理」有科學根據

花不到400元抽獎　新手媽爽中1.3億絕美豪宅！連搬家費也免了

英老翁收到神秘包裹！打開驚見「11年前吐丟的假牙」嚇壞

安哲秀提議聯手尹錫悅！呼籲「考量大局」結束三腳督　力拼政黨輪替

她遭當街扯髮　重拳狂灌後腦杓！男嫌「眼神藏刀」畫面曝光

別以為新冠會輕症化！　專家警告：下個變種恐更奪命

烏俄隨時開打　美駐OSCE人員撤離烏東頓內茨克

長榮航「數位圖書館」機上開張　20種刊物盡情看！再贈免費額度

外送接單見「請給我殭屍」　苦主語音輸入ㄕ、ㄙ障礙崩潰了！

加入ADV150元素！Honda發表新款水冷速可達　採全新車架引擎設計

范冰冰新片口碑、票房雙敗「兩部不到兩千萬美元」！無望攻回大陸市場

烏克蘭緊急公布「5逃難路線」！　門上掛白衣、避免與陌生人交談

雷／《全明星3》錢薇娟氣炸：規則都搞不清楚！　怒罵藍隊曝不滿

網美收費開團「上山清掉3瓶罐文物」　策劃人「反諷3道歉」再炎上

黃郁婷競速滑冰500公尺總排名26完賽　17日出賽拿手1000公尺

蔡詩萍17歲正妹女兒大解放！　辣穿深V禮服開高衩網狂喊：岳父好

等了8年牠從「冷酷抓人→塞奶萌兔」　媽叫名秒衝懷裡撲倒睡

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

國際熱門新聞

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

中樂透毀一生！花光9億吸毒吸到死

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

幽靈村現蹤！水庫乾了　封印29年村莊重見天日

「聽說俄軍下周打過來」外國人曝烏克蘭現況

快訊／拜登與普丁通話「講清楚」

女學生「制服裡面沒穿」！女老師讓男學生圍觀她胸部

拜普通話！美警告侵烏代價沉重　俄批歇斯底里

疫情沒工作！日本年輕妹瘋爸爸活

俄軍派最強部隊強勢壓境　可能入侵地點曝

大叔Cosplay扮聯邦特工　竟拐騙妹子「特訓一年」

更多熱門

相關新聞

烏俄隨時開打　美駐OSCE人員撤離頓內茨克

烏俄隨時開打　美駐OSCE人員撤離頓內茨克

華府擔憂俄羅斯入侵烏克蘭之際，路透社引述一名目擊者報導，歐洲安全暨合作組織當中的美國工作人員今天開始搭車撤離烏東分離主義者把持的城市頓內茨克（Donetsk）。

通膨、俄烏恐影響台股漲勢！　分析師：利空就要大買

通膨、俄烏恐影響台股漲勢！　分析師：利空就要大買

剩3天！烏克蘭首都基輔數千人上街抗俄

剩3天！烏克蘭首都基輔數千人上街抗俄

「聽說俄軍下周打過來」外國人曝烏克蘭現況

「聽說俄軍下周打過來」外國人曝烏克蘭現況

俄軍派最強部隊強勢壓境　可能入侵地點曝

俄軍派最強部隊強勢壓境　可能入侵地點曝

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

林進「車內激吻男友」親密照曝光！

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

賴弘國證實「將升格當爸」！未婚妻是科技新貴

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

新竹妹被匡列秒噴3萬4！　市府1句話她傻眼

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

朴信惠韓服婚紗遭陸網出征！請夏也被罵

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面