搭上超雷賞櫻專車！開錯路4次山區迴轉　乘客見崖驚喊：後面沒路了

▲坐專車賞櫻卻碰上驚魂記，她崩潰；「開錯路4次、在山路迴轉」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

全台櫻花陸續綻放，武陵農場櫻花季12日也正式登場，許多民眾紛紛前往搶看，不過有網友在臉書「爆料公社」投訴，她12日與男友乘坐國光賞櫻專車，從台北前往武陵農場，不料司機竟連續走錯4次路，其中有一次甚至要在山中迴轉，讓所有乘客超級崩潰，質疑公司是不是行前訓練有疏失。

原PO在爆料公社指出，她12日與男友第一次乘坐國光客運櫻花專車行程，不料卻碰到非常「雷」的情況，像是「司機走錯路4次」、「上山時擦到底盤3次」、「司機未去過武陵農場，完全不知道路線，路上只能跟隨其他專車」、「疑似沒有受過行前教育訓練」。

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她指出，專車從台北車站出發後，在南港剛上交流道，司機就因為開過頭，最後跑到地磅站，還得警察幫忙迴轉，從國道5號進入宜蘭後，又誤駛入小路2次，還是後方車輛提醒才發現，好不容易到武陵農場，賞櫻緩和了一下情緒，在回程路上卻發生讓車上旅客情緒爆炸的事件。

原來離開時，在一條岔路應該左轉往宜蘭，司機卻右轉往梨山方向，行駛了半小時才發現走錯路，然後要在山路中迴轉，倒車時一度沒有抓好距離，讓乘客狂喊「不要再退了、後面沒路了」，最後在眾人反彈之下只好繼續前進，直到開到有足夠大的空地再迴轉調頭。

▲武陵農場櫻花季登場，大量旅客前往賞櫻。（圖／警方提供）

原PO表示，原本預計來回8小時，賞櫻停留4小時，卻因為延誤行程，賞櫻停留變3小時，來回行程變成10小時，時間幾乎都浪費在坐車上了，車子返程到宜蘭後更換司機，有位自稱代表總公司的先生上車致歉，承諾未來會加強行前訓練及給予車上所有乘客補償，但以上種種情況讓她決定「不會再搭了」。

對此，國光客運回應，由於疫情緣故，客運有不少司機離職，所以從台中調派司機支援，該名司機有三、四十年駕駛經驗，技術絕對沒有問題，可能是行前訓練沒有訓練好，路不熟所以走錯路了，儘管車上有設置導航，因為山區無法使用，當天除補償200元抵用券，承諾未來會加強司機訓練，避免類似情況再發生。

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