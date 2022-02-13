網紅拿不出220萬聘金！女友遭家人「抓腿」拖走　母拿衣架狂毆

記者蔡儀潔／綜合報導

BiliBili（B站）上的博主近日傳出，因拿不出50萬元（人民幣，下同，約新台幣220萬元）聘金，交往6年的女友被家人強行拖走、毆打，令他崩潰喊「我該怎麼辦」。影片發出後掀起熱議，目前警方已跟進案情。

▲女友被拖走。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，該名「九品芝麻鏟屎官」寵物博主擁有89.5萬粉絲，他近日發出自家監視器畫面，稱「沒有50W（50萬）彩禮，女朋友被強行拖走，我該怎麼辦？」。

▲女子被抓著一條腿拖走了。（圖／翻攝自微博）

影片可見，一名穿著睡衣的女孩被家人強行從男友屋子拖出，接著被推倒在地，遭母親用衣架怒打，她絕望大喊仍無濟於事，最後像動物一樣，被男家屬抓著一條腿拖走了；男子想從屋裡出去救女友，卻被打倒在地，狼狽不堪，只能眼睜睜看著女友被帶走。

▲事發過程。（圖／翻攝自微博）

據該名博主介紹，他和女友已經交往了6年，到了談婚論嫁的階段，去年也一起買房同居，為了讓女方父母放心，房子寫的是女友的名字。

儘管如此，女方家人依然不滿，提出哪怕把房子賣掉，也必須要給50萬元的聘金。這個要求讓男方非常無奈，正不知如何是好之際，女方家人上門「抓人」了。

誇張的行徑在網路掀起熱議，網友怒批女方家人「像人販子」，「這，但是也不能連拖帶拽的啊…視頻看著可怕…」、「即使不同意畢竟孩子已經長大了，也要有適當的方法吧」。

事後，當事女生發聲，稱是個人問題，因為自己與男主在一起6年才告知家裡，而且自己是名校碩士畢業，而男主從事自媒體工作，家裡人是在吵架時生氣說出了要50萬彩禮的話，「並不是真的想要50萬彩禮。」

關於自己被父母強行拖走，她解釋說，是因為事發前一天自己從家中不告而別，家裡人很生氣，「處理方式有點欠妥」，但也並未控制自己的人身自由。據瞭解，警方已介入處理。銀川婦聯也表示，她們已關注此事，如當事人需要幫助，她們可跟進介入。