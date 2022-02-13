快訊／今增12本土！新北爆1例不明感染　高雄砂石場相關增7人

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增12例本土個案，其中高雄砂石場增加7人，樹林嘉聯益電電子廠增3人，新北新增1名不明感染源個案，另1例則是從中國大陸返台男性（暫列境外移入）案19592的太太確診。

高雄疫情從家庭群聚衍生至砂石場職場，指標個案的大表哥女友（19434）與其母親（19435）在砂石場工作，砂石場染疫情況又擴大，且影響外縣市，加上今日病例，整起砂石場群聚有34人染疫。

▲0213新冠疫情新增個案。（圖／指揮中心提供）

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另外，今日新增境外移入個案為18例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別美國(9例)、菲律賓(4例)、澳大利亞(3例)、烏克蘭及日本(各2例)、義大利、柬埔寨、瑞典、芬蘭、波蘭、加拿大、南非、新加坡、蒙古、西班牙、寮國、韓國及墨西哥(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月12日至2月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,968,058例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,947,691例排除)，其中19,567例確診，分別為4,194例境外移入，15,319例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。

台灣自2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）