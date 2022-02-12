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病患沒吃的包子打動「北榮霸床奶奶」　陳威明任院長最感謝這些人

▲▼台北榮總院長陳威明專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲病患沒吃的包子打動「北榮霸床奶奶」，陳威明任院長最感謝這些人。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／專訪

骨肉癌權威陳威明接任台北榮總院長，在醫院服務30多年來，屢次以圓融態度解決棘手問題，其中最著名的，就是將佔據病房4年的「霸床奶奶」轉院安置，成功關鍵竟是靠一顆小肉包。陳威明表示，自己一路走來，最感謝的莫過於家人與學生，也因後進茁壯，原本最擔心的病患，因為學生茁壯，已成了最放心的存在。

陳威明在上任滿月前夕接受《東森新媒體ETtoday》專訪，分享守住疫情、推動重粒子中心與國際醫療等3大抱負，長年被病患稱為「陳爸爸」、「陳健保」的他，在談及長年照顧的骨肉瘤病患時不禁感性流露，「這原本是我最擔心的一塊，現在卻是我最放心的一塊。」

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陳威明笑稱，自己台北榮總便當吃最多的人，中餐晚餐都吃便當，「營養部菜配得真好，你看那雞腿有多香」。過去餐餐吃便當，省下的時間就拿去治療病患，「以前是一、三、五都開刀到半夜，但5年前接任副院長前，我發現臨床工作不可能再這麼忙了，不然每天8小時都在開刀房，發生重大事件無法處理。」

▲▼陳威明在病房鼓舞患者。（圖／台北榮總提供）

陳威明在病房鼓舞患者。（圖／台北榮總提供）

「總有一天我會老，一定要讓年輕人比我好。」陳威明接著表示，為了培養後進，自己在擔任科主任時便開始培養新人，目前二、三代學生已開枝散葉到全台各醫院，第四代則還在培育中。而他也分享自己挑選學生的條件，不怕苦、不怕累是基本，還有一大必要條件就是「心地好」。

「視病猶親、追求卓越」是台北榮總的中心理念，也是陳威明挑學生的主要考量。他坦言，「醫生不是神，刀開不好可以再學習，心不好就比較嚴重了。」那要如何做到視病猶親？陳威明說，自己都會提醒學生，在開藥、做手術前，都要想「如果對方是你的父母，你會怎麼做？」他更拿西瓜做比，「要挑好的西瓜籽，找進來後全心教他，才能儘早成熟幫助台灣。」

陳威明心繫病患，經常開刀到三經半夜，學生看到精彩處也捨不得走，往往留到最後一刻。陳威明受訪時多次感謝學生家人，「這個付出不是一般人可以體會的。」他也同時感謝自己的太太與小孩，體諒他長年在家庭中缺席，而每天晚上回家看著太太端出的一碗麵，更讓他繁忙日常中的「小幸福」。

陳威明與太太林佩玉。（圖／記者趙于婷攝）

▲陳威明就職典禮當日，太太林佩玉前來獻花。（圖／記者趙于婷攝）

「我有一個糗事，到現在還會被他們笑。」陳威明笑道，太太林佩玉是眼科醫師，有次上刀前打請他接小孩，結果在幼稚園門口等了許多都不見女兒，後來忍不住開口詢問，「園長才說，她已經升大班換地方了。」儘管錯過小孩的成長，但陳威明的親子關係並未因此疏離，「孩子都跟我說，爸爸你的心是跟我契合的。」自己長年也以身教代替言教，子女也有不錯發展。

在北榮33年，陳威明過去最常出沒地點為十八樓骨科病房，小病童看到他就黏上來直喊「陳爸爸」，年輕病患跟他的相處也像朋友，所經之處和樂融融，但在擔任副院長期間，因職責所需將當時鬧上新聞版面的「霸床奶奶」請出病房，也讓他吃上少數幾次的閉門羹。

2017年，時年91歲的張周智逢老太太霸占頭等病房4年，積欠1千多萬元醫療費，讓院方十分頭痛，陳威明接手處理後，原本想以軟性態度溝通，「剛開始我也是被罵了一頓掃地出門」，就在雙方僵持不下之際，一顆病患多出來的包子，給了整起事件轉圜餘地。

▲▼張周智逢老太太2017年被轉移到關渡醫院安置，陳威明前往探視。（圖／台北榮總提供）

▲張周智逢老太太2017年被轉移到關渡醫院安置，陳威明前往探視。（圖／台北榮總提供）

「我通常會在開刀前一天，發包子給中午以後才要開刀的病患，讓他們不用餓這麼久。」陳威明回憶道，當天剛好有一名開刀病人沒來，多了一顆包子，當下他也沒多想，直接送給老太太，「結果我2天後去看她，她居然主動問我『你這包子去哪買的？還不錯吃。』」也因此開啟溝通管道，後來也成功將老奶奶請出病房，安置到關渡醫院，冰箱、床鋪與洗手間的位置，正好與她住了4年多的病房一模一樣。

陳威明從醫多年獲獎無數，曾入圍百大良醫，去年也因仁心仁術獲頒公務人員傑出貢獻獎。接受專訪當天，他多次強調，「但任何一項人工智慧，都取代不了溫暖的雙手、心還有當面溝通。」榮升院長後，他也將過去每天問自己「怎麼做對病人最好」的理念，從個體延伸到全院，期許用這份精神，打造安全、有效率的台北榮總。

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