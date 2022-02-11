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3/19前快申請！新北納管未登記工廠　經發局：逾期就斷水電

▲▼新北市經發局開放未登記工廠納管，呼籲符資格者於3月19日前申請。（圖／新北市政府提供）

▲新北市經發局開放未登記工廠納管，呼籲符資格者於3月19日前申請。（圖／新北市政府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

新北市政府提供未登記工廠申請納管邁向合法，11日呼籲有需要的業者，在3月19日以前，到新北市專區網站查詢申請流程，申請表單、範本也可在專區網站下載，新北市經發局提醒，未在期限前完成登記者，將斷水電處分。

新北市經發局11日呼籲「3月19日前趕緊來申請！」，未登記工廠申請納管時間將於111年3月19日截止。申請納管是未登記工廠邁向合法的第一步，新北市政府將全力輔導轄內未登記工廠逐步邁向合法，符合資格業者勿再觀望，務必把握機會，在納管期限前提出申請。

經發局局長何怡明解釋，自109年3月20日工廠管理輔導法修正條文上路以來，截至2月8日未登工廠申請納管家數為1,906家，其中1,001家已核准通過，520家取得特定工廠登記。經發局目前掌握符合納管資格但尚未申請家數為2,368家，主要分布在於五股、樹林、泰山、板橋、土城等區。

何怡明表示，經發局將於2月21日至2月25日間上午9時至下午17時，分別於淡水、五股、蘆洲、樹林、汐止等5個區公所設置行動服務櫃台，現場提供未登記工廠申請納管諮詢服務、協助業者填寫申請書件以及收件，積極協助未登記工廠合法化。

經發局強調，依工輔法修正條文，符合105年5月19日前既有未登記工廠且屬低污染事業、非位於經濟部或新北市公告不宜設立工廠的區域的業者，應於111年3月19日前申請納管，提出申請者於輔導期間可免受相關都市計畫及建築法令處罰，呼籲業者把握最後到數期限前完成申請。

經發局呼籲，為輔導未登記工廠邁向合法化、永續經營，已建立未登記工廠輔導團line群組，提供業者線上諮詢服務，並於官網建置有特定工廠登記專區，相關申請流程、申請表單以及範本都可以在專區網站下載。

經發局表示，新修正工廠管理輔導法輔導對象，以105年5月19日以前既有的未登記工廠為主；屬低污染者，均應申請納管、提改善計畫並申請特定工廠登記；既有中、高污染者，市府持續輔導限期轉型或遷廠；未於期限內申請納管者及105年5月20日以後新增的未登記工廠，將停止供水、供電，並進行拆除作業。最重要的是未登記工廠申請納管之輔導期限至111年3月19止，逾期即應予斷水電處分。

▲▼新北市經發局開放未登記工廠納管，呼籲符資格者於3月19日前申請。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北市經發局開放未登記工廠納管，呼籲符資格者於3月19日前申請。（圖／新北市政府提供）

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