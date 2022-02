IG陰妹子！限動美照被翻成：我像台灣豬　釣出一片苦主

▲妹子發文被翻譯後內容很荒謬。(圖/翻攝自Dcard)



記者崔子柔/綜合報導

Instagram更新後,限時動態多了自動翻譯的功能,一名女網友最近發現,翻譯後的內容和她原文的意思毫不相干,變成「我看起來像台灣豬」,讓她相當傻眼。

原PO在Dcard發文表示,她近日用自己的照片發限時動態,文字部分打「紅色只拍了一點點,因為我覺得很像台灣的廟」,不久後有朋友回覆提醒她,最好看一下自動翻譯後的內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到Instagram將原PO的話翻譯成「 I only took picture of the purple color because I look like Taiwan’s pig」,直譯中文就是,「我只拍了一點紫色的照片,因為我看起來像台灣豬」,讓原PO看傻眼,「太荒謬了,而且我很怕我外國朋友誤會」。

▲▼網友回應。(圖/翻攝自Dcard)



文章曝光後,釣出不少同樣受到翻譯功能困擾的網友,紛紛留言表示,「發『氣死我』被翻成『我超餓』」、「想到最近追的韓星發文說自己不舒服,結果IG翻譯出來變成我胖了」、「我打『搓湯圓』,結果翻譯顯示『我超無聊』」。

▼IG翻譯讓不少人納悶。(圖/翻攝自Dcard)