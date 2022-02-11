路上撿到柳橙汁　他切開後傻眼！網揭「工地限定版」：不喝沒力

▲柳橙汁被「脫皮」後露出真相。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



記者崔子柔／綜合報導

一名網友在路上撿到一瓶鐵鋁罐裝的柳橙汁，但他發現包裝有些不尋常，切開一看發現內層的包裝是「台灣啤酒」，其他網友則紛紛回應這是「工地限定」，通常只會出現在工地旁的福利社。

原PO昨（10）日在臉書社團「路上觀察學院」發出照片，他將貼有「柳橙汁」字樣的鐵鋁罐包裝撕開，發現真實的包裝是「台灣啤酒」，「路上撿到無心插柳的……柳橙汁」。

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▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



不少網友回應表示，「工地好像會稽查，所以有些工作人員會這樣進行偽裝」、「工地專屬的飲料」、「不喝沒力」、「鬼島工人必備飲料，所以很多工安事件都不是意外」、「雖然蠻逗趣的不過還是不要喝酒比較好」、「放冰桶才不會被搜到啊，保力達都是套好，拿去飲料店封裝的」。

根據本站先前報導《邊喝邊上工？工地限定「果汁」啤酒業績超夯》，業者表示，因為工地不能喝酒，工人喝酒被拍到一次要罰好幾千元，福利社老闆才動腦筋想出這招，讓銷售業績提升。

▲▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

