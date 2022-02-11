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17歲嫩妹「交友軟體」養廢男！　吃住、開房上床竟都她偷錢付

▲桃園市林姓男子去年4月間與認識未久的12歲少女在其住處偷嘗禁果，隔月再度發生性行為，事後遭婦幼隊查獲報請偵辦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲17歲女偷家裡錢和男網友約會。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者崔子柔／綜合報導

現代網路交友軟體層出不窮，涉世未深的男女都可能碰上壞心眼的人拐騙。一名男子表示，他17歲的妹妹最近從家裡偷了1萬多元離家出走，竟是和交友軟體認識的男子約會，甚至吃飯、開房都由妹妹付錢，「吃軟飯吃到17歲小孩身上！」

該名哥哥昨（10）日在Dcard發文表示，妹妹才認識該名23歲的男網友一星期，就從家裡偷了1萬多元離家出走，後來錢花完才自己回家，而這段期間所有開銷都是由妹妹負擔。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲哥哥發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，他們去吃飯、開房，甚至連汽車的加油錢都是妹妹來付，而該男和妹妹說他是貼地磚公司的老闆，但原PO有朋友發現，該男就是在打零工，開著一台破舊的老車，時常連房租都付不出來，「甚至因為花到後面我老妹沒錢了，所以只能帶著她在車上睡覺露宿一晚」。

「吃軟飯吃到17歲小孩身上！」原PO表示，該男從頭到尾都在騙，剛認識就把人拐出去，「不知道這樣犯法嗎？」還叫妹妹從家裡偷錢。

不過原PO也說，可能是家裡教育過於嚴格，才讓壓抑的妹妹一次爆發，又碰上叛逆期想自由，加上戀愛沖昏腦才這樣，求問網友「要怎麼把老妹拐回來？我覺得男的看上我們家有一點錢，可能會死命不放」。

文章引起網友熱議，不少人建議原PO報警處理，避免未來有其他少女受害，也有人留言表示，「給你妹承諾如果回來了有一定的自由保障，不回來就斷金援」、「建議你先跟妹妹溝通，至少做好防護措施，要懂得保護自己」、「你們只能選擇妹妹真心願意接受的方式，她心裡不接受，哪怕行為又被迫乖巧聽話了一陣子，家裡也還是抱著炸彈在賭運氣罷了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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