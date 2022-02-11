領導者必讀神作！從唐朝看現代企業管理　拆解1400年前智慧對比

▲企業經營者、領導者都該懂管理術。（圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

1400年前唐朝的治國方式，竟然能夠結合現代的企業管理術？邱立宗目前在知名連鎖超市擔任主管，近出書《唐歷史點江山：從唐朝盛世興衰談現代企業管理》，用系統化的方式整理古代管理智慧，探討面向包括人才選拔、團隊建立、組織設計、制度規劃、薪酬管理、領導風格、接班人計劃等等都有，還擅用古今對比說明，易懂又精彩，被稱為是企業經營者、管理者必讀大作！

歷史是最好的示範！出版社介紹，一千多年前的君王成功治國機制與經驗，正是身處競爭激烈環境的現代企業管理者的學習法則；而邱立宗將盛唐時期的管理智慧，結合現代企管理論與實務，透過淺顯易懂的文字來說唐朝時期的故事，古今對照，帶入現代企業管理理論、實務案例，讓人大開眼界。

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在「用人哲學」方面，無論時代如何演進，從古至今「人」左右了組織的興廢存亡；而唐太宗深知治國安邦貴在「得人」，重用了房玄齡、魏徵、李靖⋯等賢臣，造就史上推崇的貞觀之治。書中提到，高明的管理人需懂得善用人才，學習太宗的用人思維，可建立強力的執政團隊。

而一個企業組織，還需要深厚的經濟條件做基石。其中唐玄宗的經濟思想與措施，後世稱「開元之治」，當時的國力之鼎盛，為後世留下千古經典。因此成功的領導者在不斷變化的環境裡，如何擬出應對之策，使企業永續生存與成長，「財務健全」是首要。



另外組織營運要能順利運作，「制度」的建立也勢在必行，不妨可以學習盛唐做法，透過公開的運作及制度的制定，進行考試的選賢與能、對官員考核進行揚善懲惡依據，管理及運作將能更有績效。



在風險管理上，自古有云「天有不測風雲」，有時一個不可測的天災或人禍，即可能動搖國家的百年基業。因此唐朝實行「坊市制」、制定「租庸調」等等政策，預防災難、禍事的發生及補救，也是現代企業領導人該具備的智慧與決策能力。



書中還提及關於「執政永續—接班佈局」，畢竟不管是在哪一個世代，人終有一天要「放手」，因此前人完善的「組織團隊」打出的江山，如何讓「接班人」無縫接軌，維持永續的豐碩成果，事前的接班規劃很重要。現代接班雖不像封建皇朝時期，充滿腥風血雨，但如何將傷害降到最低，也是每位領導者需重視的課題。

▲一千多年前的君王成功治國機制與經驗，正是身處競爭激烈環境的現代企業管理者的學習法則。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

邱立宗也在書中舉例唐朝的官員薪俸、工時等，跟現代企業薪酬設計比較，他認為，「公司經營和國家營運道理是相同的，有了俸祿（薪資）當後盾，生活條件得以被滿足，才能更有動力替國家（企業）服務。雖說財務條件不見得是工作成就感的必要條件之一，但要能滿足基本生存需求，才可以維持國家（企業）的日常運作，否則若生活條件不佳，光是抵抗外侮（挖角），就浪費許多時間，也浪費了人才培養的成本。」

他強調，「企業主不如好好的從源頭思考，想想古人的智慧，『足薪養廉』的概念來設計企業的薪資條件，同仁夥伴生活得以安頓，方能安心並全力為企業打拚，換得的還是國家（企業）的豐收，然後才能讓更多人豐衣足食、安居樂業，打造善的循環。」

▲邱立宗《唐歷史點江山：從唐朝盛世興衰談現代企業管理》，被許多企業界人士評為「期待已久的大作！」（圖／凱信企管）



《唐歷史點江山：從唐朝盛世興衰談現代企業管理》由凱信企管出版發行，邱立宗說，「能夠完成一本書是從前我做夢也沒有想到的事！」他提到這是40歲後的人生清單之一，只是走到今天終於完成，仍有說不出的感動。他透露自己年輕時比較叛逆，對長輩的期待有所抗拒，後來體悟到「人生是馬拉松，不是短跑」，因此後來透過持續的努力奮鬥，終於挑戰目標成功。

他在中央大學MBA學程進修，原先這是為了寫論文，受到洪榮華教授啟發，利用歷史的主題和企業管理來連結撰寫，一開始也遇到很大的困難，尤其唐朝已經距離現在1400年，古書的閱讀也很不容易，甚至一開始覺得明明都是中文，怎麼看不太明白，「心中暗自對不起求學時期的國文老師」，沒想到越來越上手，「路是人走出來的，看久了、看多了，找到其他資料了，也就不是那麼難懂了。」

邱立宗分享，「我把自己在職涯、企業中觀察到的現象和經歷過的事，擷取淬鍊成另一種角度來分享，藉由第三視角觀察思考，給予這個歷史事件和企業管理互相融合的觀點，透過簡單的歷史小故事或史料，和現代企業管理理論及實務來做不同的碰撞，期望可以讓更多人在歷史和管理中得到不同的發想，有所收穫。」