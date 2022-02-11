　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

領導者必讀神作！從唐朝看現代企業管理　拆解1400年前智慧對比

▲上班，工作，老闆，業務，公事，談判，西裝，領帶，商業。（圖／pixabay）

▲企業經營者、領導者都該懂管理術。（圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

1400年前唐朝的治國方式，竟然能夠結合現代的企業管理術？邱立宗目前在知名連鎖超市擔任主管，近出書《唐歷史點江山：從唐朝盛世興衰談現代企業管理》，用系統化的方式整理古代管理智慧，探討面向包括人才選拔、團隊建立、組織設計、制度規劃、薪酬管理、領導風格、接班人計劃等等都有，還擅用古今對比說明，易懂又精彩，被稱為是企業經營者、管理者必讀大作！

歷史是最好的示範！出版社介紹，一千多年前的君王成功治國機制與經驗，正是身處競爭激烈環境的現代企業管理者的學習法則；而邱立宗將盛唐時期的管理智慧，結合現代企管理論與實務，透過淺顯易懂的文字來說唐朝時期的故事，古今對照，帶入現代企業管理理論、實務案例，讓人大開眼界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在「用人哲學」方面，無論時代如何演進，從古至今「人」左右了組織的興廢存亡；而唐太宗深知治國安邦貴在「得人」，重用了房玄齡、魏徵、李靖⋯等賢臣，造就史上推崇的貞觀之治。書中提到，高明的管理人需懂得善用人才，學習太宗的用人思維，可建立強力的執政團隊。

而一個企業組織，還需要深厚的經濟條件做基石。其中唐玄宗的經濟思想與措施，後世稱「開元之治」，當時的國力之鼎盛，為後世留下千古經典。因此成功的領導者在不斷變化的環境裡，如何擬出應對之策，使企業永續生存與成長，「財務健全」是首要。
 
另外組織營運要能順利運作，「制度」的建立也勢在必行，不妨可以學習盛唐做法，透過公開的運作及制度的制定，進行考試的選賢與能、對官員考核進行揚善懲惡依據，管理及運作將能更有績效。
 
在風險管理上，自古有云「天有不測風雲」，有時一個不可測的天災或人禍，即可能動搖國家的百年基業。因此唐朝實行「坊市制」、制定「租庸調」等等政策，預防災難、禍事的發生及補救，也是現代企業領導人該具備的智慧與決策能力。
 
書中還提及關於「執政永續—接班佈局」，畢竟不管是在哪一個世代，人終有一天要「放手」，因此前人完善的「組織團隊」打出的江山，如何讓「接班人」無縫接軌，維持永續的豐碩成果，事前的接班規劃很重要。現代接班雖不像封建皇朝時期，充滿腥風血雨，但如何將傷害降到最低，也是每位領導者需重視的課題。

▲▼職場,小資。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲一千多年前的君王成功治國機制與經驗，正是身處競爭激烈環境的現代企業管理者的學習法則。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

邱立宗也在書中舉例唐朝的官員薪俸、工時等，跟現代企業薪酬設計比較，他認為，「公司經營和國家營運道理是相同的，有了俸祿（薪資）當後盾，生活條件得以被滿足，才能更有動力替國家（企業）服務。雖說財務條件不見得是工作成就感的必要條件之一，但要能滿足基本生存需求，才可以維持國家（企業）的日常運作，否則若生活條件不佳，光是抵抗外侮（挖角），就浪費許多時間，也浪費了人才培養的成本。」

他強調，「企業主不如好好的從源頭思考，想想古人的智慧，『足薪養廉』的概念來設計企業的薪資條件，同仁夥伴生活得以安頓，方能安心並全力為企業打拚，換得的還是國家（企業）的豐收，然後才能讓更多人豐衣足食、安居樂業，打造善的循環。」

▲▼邱立宗《唐歷史點江山：從唐朝盛世興衰談現代企業管理》（圖／凱信企管）

▲邱立宗《唐歷史點江山：從唐朝盛世興衰談現代企業管理》，被許多企業界人士評為「期待已久的大作！」（圖／凱信企管）

《唐歷史點江山：從唐朝盛世興衰談現代企業管理》由凱信企管出版發行，邱立宗說，「能夠完成一本書是從前我做夢也沒有想到的事！」他提到這是40歲後的人生清單之一，只是走到今天終於完成，仍有說不出的感動。他透露自己年輕時比較叛逆，對長輩的期待有所抗拒，後來體悟到「人生是馬拉松，不是短跑」，因此後來透過持續的努力奮鬥，終於挑戰目標成功。

他在中央大學MBA學程進修，原先這是為了寫論文，受到洪榮華教授啟發，利用歷史的主題和企業管理來連結撰寫，一開始也遇到很大的困難，尤其唐朝已經距離現在1400年，古書的閱讀也很不容易，甚至一開始覺得明明都是中文，怎麼看不太明白，「心中暗自對不起求學時期的國文老師」，沒想到越來越上手，「路是人走出來的，看久了、看多了，找到其他資料了，也就不是那麼難懂了。」

邱立宗分享，「我把自己在職涯、企業中觀察到的現象和經歷過的事，擷取淬鍊成另一種角度來分享，藉由第三視角觀察思考，給予這個歷史事件和企業管理互相融合的觀點，透過簡單的歷史小故事或史料，和現代企業管理理論及實務來做不同的碰撞，期望可以讓更多人在歷史和管理中得到不同的發想，有所收穫。」

ET快訊
NBA重磅交易！哈登與西蒙斯互換東家　籃網3巨頭解體
美股重挫！市場憂聯準會激進升息　道瓊大跌526點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣搶先全球！中研院發表自製「Omicron次世代mRNA疫苗」

軟飯吃到小孩身上！17歲妹私會交友軟體廢物男　吃住都她偷錢付

松山機場「吐口水採檢站」密閉不到1坪　民轟荒唐反增染疫風險

使用率跌到37％　防疫旅館爆退場潮「六都最多」

今回暖如春！週日強冷空氣激凍10℃　情人節可望有雪

9條不明感染源傳播鏈南北燒！邊境能鬆綁？　名醫提「關鍵2指標」

領導者必讀神作！從唐朝看現代企業管理　拆解1400年前智慧對比

怨物價高「還會被笑窮、不努力」　他納悶：台灣人被貴習慣了嗎

台中正妹修手機螢幕！私人照片被看「4分鐘」氣炸：好噁心

特展倒數3天！奈良美智拜年曝小英總統卡片　獲贈「玉山臂章」

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

嘉義16所高中學生串聯跳街舞　Remix版《阿里山的姑娘》超炸

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

台灣搶先全球！中研院發表自製「Omicron次世代mRNA疫苗」

軟飯吃到小孩身上！17歲妹私會交友軟體廢物男　吃住都她偷錢付

松山機場「吐口水採檢站」密閉不到1坪　民轟荒唐反增染疫風險

使用率跌到37％　防疫旅館爆退場潮「六都最多」

今回暖如春！週日強冷空氣激凍10℃　情人節可望有雪

9條不明感染源傳播鏈南北燒！邊境能鬆綁？　名醫提「關鍵2指標」

領導者必讀神作！從唐朝看現代企業管理　拆解1400年前智慧對比

怨物價高「還會被笑窮、不努力」　他納悶：台灣人被貴習慣了嗎

台中正妹修手機螢幕！私人照片被看「4分鐘」氣炸：好噁心

特展倒數3天！奈良美智拜年曝小英總統卡片　獲贈「玉山臂章」

NBA交易一次看　獨行俠「分手」波辛基斯換回汀威迪！湖人沒動作

台灣搶先全球！中研院發表自製「Omicron次世代mRNA疫苗」

軟飯吃到小孩身上！17歲妹私會交友軟體廢物男　吃住都她偷錢付

營養師傳授「年後瘦身4技巧」，含糖手搖飲絕對不要碰！

《Tinder大騙徒》5大症狀「戀愛腦」先避雷！愛你的人不會讓你感到為難

松山機場「吐口水採檢站」密閉不到1坪　民轟荒唐反增染疫風險

土耳其總統艾爾段染疫康復已無症狀　將恢復工作

孕婦對兒子過敏　滿肚冒紅斑起水泡！「抱著兒子就讓我很痛苦」

使用率跌到37％　防疫旅館爆退場潮「六都最多」

美股重挫！市場憂聯準會激進升息　道瓊大跌526點

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

生活熱門新聞

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

威力彩衝11億！ 「2血型、4生肖、4星座」有望暴富

摩鐵驚見「黑色扶手」清潔阿姨嚇傻　網看高度：不科學

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

兩千萬全新透天厝店面拿來開鹹酥雞

台中正妹修手機螢幕！私人照片被看「4分鐘」氣炸

台中傳確診者足跡　市府3點記者會說明

把握這3天放晴日！周末又變天

高雄確診情侶　追加屏東旅遊足跡

1女8男泡溫泉！小鮮肉「1動作」網驚呆

即／新店兄妹高病毒量台中6足跡　市府急開3快篩站

即／高雄又+5！最新確診足跡公布

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

孫藝真懷孕趕進度？　友人洩3月結婚原因

最愛已讀不回　不愛回訊息星座Top4

快訊／孫藝真、玄彬宣布結婚！　「她總是讓我綻放笑容」

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

警除夕弄獅鬧風波　上級頻查勤基層反彈

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

媽寶男「母子共浴」喊超爽！女友看呆了

小S痛罵：智商怎麼那麼低！許藍方曝「換臉A片」超慘後果

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

新北+17「發2063封簡訊」　足跡涵蓋北車、好市多、麥當勞

5年存10包鈔票！挖出一算：沒想過這麼多

女偶像被爆睡人夫懷孕「開口要求墮胎費」

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面