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台中正妹修手機螢幕！私人照片被看「4分鐘」氣炸：好噁心

▲▼被劈腿男生特徵。（圖／Unsplash）

▲原PO將手機送修，卻被店家打開相簿使用4分鐘。（示意圖／Unsplash）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「這間店真的有夠沒道德」，台中一名女網友指控，她8日因手機螢幕觸控壞掉，送修台中某手機行1天，隔天拿回來發現手機內只有相簿被觀看4分鐘，氣得跟老闆理論，起初對方否認，最後又道歉並以人格擔保沒看，讓女網友直呼「真的好噁心、好惹人厭，剛過完年也不知道是不是要告他，不過，放過他我也不平衡」。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，她對於隱私非常細心，送修手機前上網爬文，看到許多人都會被偷看照片，因此離開手機行前有事先截圖「使用手機螢幕」的時間作為保險，當下使用相簿的時間為59秒，「沒想到真的也被我遇到了！」

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她說，9日老闆打電話跟她說下午可以取回手機，她拿回家觀看前一天的使用時間，才發現程式都沒被使用，唯獨照片被打開觀看4分鐘，瞬間讓她氣炸並打電話質問。店家起初狡辯否認，直到原PO說有截圖使用時間才道歉說，「是測試螢幕順暢度」，讓原PO非常無言，「請問哪間修手機動測試螢幕順暢度要用照片？還滑了4分鐘？」

▲▼台中正妹修手機螢幕！私人照片被看「4分鐘」氣炸：好噁心。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO向店家表明有截圖使用時間，對方才改口道歉。（圖／翻攝爆料公社）

店家表示，因為他很忙，測試手機一下後就擺在旁邊，可能因此等待到4分鐘之久。然而，原PO表示，她的手機有設定1分鐘自動上鎖，因此老闆的說法並不合理，「我掛掉電話後又一直打來跟我道歉，說他真的沒有看我的照片，以他人格保證！請問人格能值幾個錢？我又不認識你，就算你沒有外流我的私人照片，你還是看了，讓我感覺到非常不舒服！」

網友看完紛紛留言，「覺得很噁，說不定在找什麼偷偷備份」、「至少有報出來讓大家知道，希望妳未來也能平安，不再遇到小人」、「好聰明喔！！！幫QQ」、「我覺得您或許該考慮報案，4分鐘可以看不少內容了…而且如果有翻拍…」「店家如果看我相簿應該會崩潰」。

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