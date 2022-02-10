昔日毒販靠一支刷子賺到6億年收　全因遇見命中註定的她

▲信泰油漆公司董事長蔡永富事業有成，從不諱言自己是更生人，也歡迎更生人來公司上班。（圖／CTWANT提供。下同）

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您相信年輕時混流氓、開賭場，還涉及販毒案的重刑犯，出獄後竟能靠著一支刷子、一桶油漆，把自己的黑白人生彩繪成年營業額6億元的油漆公司嗎？別懷疑，這個人就是信泰油漆公司董事長蔡永富（56歲），他靠著向更生保護會貸款的20萬元，和太太胼手胝足創業，成為今天人人稱羨的大老闆。難能可貴的是，他從未忘記自己曾是更生人，隨時敞開油漆公司大門、歡迎更生人加入打拼。

從祖父那輩開始，蔡永富家族不少成員都從事油漆工作，從小看著當油漆工頭的父親每天出門賣力工作，弄得全身灰頭土臉回家，卻沒賺甚麼錢，讓蔡永富相當排斥油漆工作，小時候甚至對父親頂嘴說：「寧願混流氓、也不要刷油漆！」沒想到蔡永富「說到做到」，念國中時就是學校的問題人物，還糾眾暴打訓導主任！

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國中肄業後，蔡永富有一搭沒一搭地跟著父親當油漆工，但更多的時間用來混跡於不同的幫派，更糟糕的是，他還染上了吸毒惡習，顧賭場、收保護費和圍事成為他的生活日常，最後因為朋友從泰國返台夾藏毒品，連累到同行的他，遭法院重判14年徒刑。

關了7年多，爸媽對蔡永富不離不棄，總是佝僂身子探監、不放過任何能看到他的機會，終於讓浪子大澈大悟，決心痛改前非。可是1998年底假釋出獄的蔡永富還是渾渾噩噩，直到他的真命天女、太太張孝蘭出現，才終於定下心來。眷村出身的張孝蘭美麗幹練還開過公司，身邊不乏追求者，軍人出身的張爸爸慧眼獨具，認為蔡永富很大器，遲早會成功，常幫他說話，終於讓張孝蘭下定決心走上地毯的那一端。

▲信泰油漆公司榮獲台塑集團績優廠商，圖中為員工施工情形。

婚後的蔡永富老老實實地跟著父親和弟弟做油漆工，童年時的夢魘常在他腦中重演，父親辛苦了大半輩子，財富累積不多，反觀父親的朋友們因為經營自己的事業，過著非常優渥的生活。因此，他決心創業當老闆，靠著更生保護會貸款來的20萬元，加上自己在監獄存的3萬元，他買了發財車，南北奔波接案子刷油漆。

創業前3年，他開壞了4輛車，平均每天只睡3、4個小時，最後獲選為台塑的優良廠商，營業額高速成長20倍以上，成為赫赫有名的油漆大亨。

60年次的張冠仁和蔡永富一樣，也是重刑犯出身的更生人，張冠仁年輕時喜歡「玩藥」，曾犯下槍砲、毒品、贓物等罪，來回監獄超過10年，出獄後聽說蔡永富做油漆、願意接納更生人，毛遂自薦來上班。他坦言：「一開始也曾心中浮動、不想上班」，沒想到接到老闆蔡永富的電話，要他「不管怎麼休息、紓壓，反正下週一給我回來上班！」張冠仁沒看過這麼「有容」的老闆，因此聽進去了，一轉眼待了15年，成為蔡永富公司管理階層。

張冠仁勸更生人，不管出獄後怎麼做，心中都會有障礙，在別人眼中也會有標籤，但要記得「這是我們在還！」他強調，工作不會一帆風順，一定要「把以前失去的心找回來」、「比別人更加倍努力才行」。這些話，張冠仁和蔡永富都做到了。

▲張冠仁也是更生人，任職信泰油漆公司超過15年，因工作認真負責被拔擢為經理。

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