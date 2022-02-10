高雄爆不明感染「曾過年吃飯」　醫提親友聚餐「要有3大警覺性」

▲醫師針對親友聚餐提出3大警覺性。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布高雄出現4例感染源不明群聚，而這4人屬於家庭群聚，曾經在過年聚餐。針對親友聚餐的染疫風險，國內專家也提出3大警覺性，包括地區警覺性、症狀警覺性和工作單位警覺性；而關於過年聚餐風險觀察期，則大約是兩個禮拜，因為Omicron潛伏期短，如果兩個禮拜內都沒有爆發，應該就還算安全。

根據指揮中心資料，該起高雄家庭群聚第一案是10多歲男童（案19382）因有2/7出現流鼻水、頭痛、發燒症狀到診所快篩陽性，並於2/8確診，Ct值僅有15.8，病毒量高，進一步調查其2名表哥（案19380、19381）與大表哥女友（案19401）陽性確診，Ct值分別是16.6、19.8以及26.9。

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發言人莊人祥表示，該家族於2/4有聚餐接觸，而大表哥（19380）與其女友則是2/1~2/3出遊、2/6一同用餐，目前誰傳染給誰還有待釐清。

而針對親友聚餐，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，每天生活在一起的家人當然無法避免，但有些不是天天接觸的親戚，如果要聚餐還是要多少有點警覺性，第一是地區警覺性，例如剛好是從目前疫情較嚴重的地區過來，第二是症狀警覺性要高一點，第三則是對於親友工作單位的警覺性，看是否風險較高，如果多少有點風險，在疫情還未平穩之時，就盡量減少街錊。

黃高彬說，很多人都擔心經過過年人潮移動，可能造成疫情爆發，但其實這波過年風險觀察期大概兩個禮拜就夠了，因為Omicron潛伏期比較短、大約3天，有96%在5天內就會發病，98%在7天左右就會發病，所以如果這多時間都沒有爆出來，那就是沒什麼大問題。