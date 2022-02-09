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社會 社會焦點 保障人權

知名遊樂園「小人國」遭爆詐貸9.4億　暗槓土地手法曝光

藍鷹高球場以當時價值近1億元的土地、現金，向小人國交換雙方園區交接處的既成道路，並協議捐給鄉公所。（圖／翻攝畫面。CTWANT合成）

▲藍鷹高球場以當時價值近1億元的土地、現金，向小人國交換雙方園區交接處的既成道路，並協議捐給鄉公所。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

本刊日前接獲投訴，指位於桃園市龍潭區的「小人國主題樂園」30年前曾與相鄰的「藍鷹高爾夫球場」協議，由藍鷹提供近億元的土地及現金換得小人國的部分土地，並由小人國將該段土地捐贈給龍潭鄉公所做為既成道路，以利高球場人員進出，沒想到小人國不但沒依約捐地，還把這塊地拿去貸款9.4億元，氣得藍鷹高球場繼承人委託律師向小人國提告。

本刊調查，小人國及藍鷹高爾夫球場都位於桃園市龍潭區，地處新竹與桃園交界，附近還有宏碁公司打造的渴望園區、六福村主題樂園等知名景點，小人國是由創辦人朱鍾宏於1984開園，佔地30公頃，他將各世界著名景點以1/25比例縮小做成模型聞名，還有遊樂設施和水上樂園，是不少大人小孩的童年記憶。

而藍鷹高爾夫球場（現已停業，原屬百齡育樂公司所有），雖然是台灣第一座高爾夫球場，但於2017年因為經營不善遭法院拍賣，被青山綠水國際開發公司拍下，並在隔年封閉，引來不少球友抗議，由於高爾夫球場占地廣大，地目轉換仍未完成。據知情人士指出，未來該地將會開發成工業區，而藍鷹的新任繼承者是在去年清理公司資產時才發現小人國竟然違約多年。

藍鷹高爾夫球場是台灣第1座高爾夫球場，但於2017年因為經營不善遭法院拍賣，當時引來不少球友抗議。（圖／翻攝畫面）

▲藍鷹高爾夫球場是台灣第1座高爾夫球場，但於2017年因為經營不善遭法院拍賣，當時引來不少球友抗議。

本刊調查，小人國和藍鷹高爾夫球場比鄰而居，然而藍鷹有一小部分出入的道路屬於小人國所有，當時雙方為此，還發生過潑雞屎等零星衝突。最後在1992年，藍鷹為了客戶方便進出而做出讓步，決定以3筆共2500坪的土地以及2000萬元現金，換得雙方園區交接處的既成道路。

重要的是，為了不讓任何一方霸占道路所有權，雙方都同意將道路捐給龍潭鄉公所，並由當時的小人國創始董事長朱鍾宏、藍鷹創辦人張明哲簽字，並在各自律師、社會公正人物一同見證下完成協議，希望雙方就此和平共處，沒想到事情並未照著劇本走下去。

一位不願具名的地政士L先生說「時隔30年，我們去查這些土地，才發現小人國不但沒將這些土地捐出去，還被他們拿去向銀行貸了9.4億元。」本刊於本月12日和L先生相約，他拿出厚厚的地政資料以及飽經歲月摧殘的協議書、土地權狀，證明自己的指控都是有憑有據。

藍鷹30年前以2500坪土地、2000萬元現金向小人國換得一段道路用地，但小人國卻未依約捐給龍潭鄉公所。（圖／翻攝畫面）

▲藍鷹30年前以2500坪土地、2000萬元現金向小人國換得一段道路用地，但小人國卻未依約捐給龍潭鄉公所。

L先生說，在藍鷹將當時市價近1億元的土地、現金交予小人國後，按照協議，小人國也應該將預定交換的道路土地權狀交付給藍鷹，並由小人國董事長朱鍾宏盡快帶著身分證件到龍潭鄉公所辦理過戶，把土地捐給鄉公所。「當時鄉長游日正還有發文來催，可是小人國就是不去辦。」

L先生表示，據他了解，在雙方簽下協議後，朱鍾宏根本沒有去辦理過戶，而如今，該既成道路仍在小人國名下，甚至還被拿去貸款9.4億元，才會讓藍鷹高球場現任繼承人氣得提告小人國詐欺、背信、使公務人員登載不實等罪。

小人國的劉副總則澄清表示，由於這個捐贈案件歷史久遠，公司曾在2017年發出存證信函，希望對方辦理過戶，但對方遲遲沒有來辦，「是他們拖延，不是我們。」劉副總也說「現在如果他們願意來，我們也會配合他們辦理。」他並強調「目前有爭議的土地是在小人國名下，並非銀行。」

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