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名醫估最快「下月有望降一級」　開放「出國旅遊」要看3大指標！

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲專家指出，若國內疫情持續平穩，有望在下月降級。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣近日本土疫情看似趨緩，但因剛過農曆春節，疫情仍需觀察一段時間，中央流行疫情指揮中心仍將二級警戒延長到2/28。而針對國內降級和邊境解封，國內專家表示，如果疫情平穩，最快國內3月就可降一級，邊境則需要看當地國家的疫情情況等3大指標，不能只單看國內。

台灣在農曆年前再度爆發一波本土疫情，桃園、高雄都出現大規模染疫，當時一度擔心疫情警戒恐升至三級，導致春節假期泡湯，所幸到目前為止疫情都還在控制中，且昨日國內本土疫情也只有2例個案，且都是居家檢疫期間陰轉陽確診，屬於掌握中個案。

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雖然國內本土疫情趨緩，但因為春節人潮南北移動多，指揮中心也宣布二級警戒持續延長，且一口氣延長到2/28，同時春節檢疫ABC方案也一起延長到2/28。

針對國內疫情，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，這次宣布二級延長到2/28，主要是和春節檢疫方案延長有關，兩個一起進行，如果國內疫情持續平穩，最快3月就可降一級。

黃高彬說，目前國內疫情控制還算可以，而以國外來說，目前丹麥是全面開放，是可以當作觀察參考的例子，在這種情況下，或許再一段時間就可以觀察出來，而且現在距離2/28還有20天，等於超過一個潛伏期，到時如果都很安全，應該真的有希望降到一級。

而在邊境解封方面，陳時中直言「會針對商務客優先開放。」黃高彬也坦言，的確旅遊業可能還會再慢一點，以目前來講，畢竟商務客和國家經濟有關，當然優先開放，但換個角度想，商務客其實多少也和旅遊業有關，因為商務客多少會觀光，所以開放商務客，也可以順便觀察和評估旅遊業開放的可能。

不過黃高彬也提到，開放旅遊業「不能只看國內疫情」，旅遊開放和國外疫情大有關係，以現在情況來看，不管歐美、東亞和南亞，一天都是幾萬例個案，就算開放，民眾也不一定敢去。

黃高彬也針對國外旅遊開放提出三指標，分別是「感染者人數」、「致死率」和「風險程度」，要看感染人數和致死率有沒有繼續下降，如果致死率能下降到千分之一以下最好。而在風險方面，當然還是要針對低風險國家先開放，例如之前的帛琉，所以旅遊開放最大重點還是要看國外疫情風險高低，才有可能去做考慮。

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