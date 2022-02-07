幫環保局長官拖延公文　公務員亂填「系統異常」...調職清潔隊

▲台北市環保局公務員因幫長官退公文被抓包，事後遭調回清潔隊。（示意圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市環保局連姓公務員去年2度以「系統異常」為由，將1份電子公文退回人事室，被人事室察覺有異而通報後，政風單位介入調查，原來這份公文事關葉姓長官的調職，連聲稱受蔡拜託爭取轉圜時間，才幫忙造假名目擋退公文，由於連是相關公文收發的負責人，不但後來被調去當清潔員，還吃上偽造文書罪，台北地檢署7日將他緩起訴。

據了解，連男原本就是清潔隊出身，幾年前努力爭取到進入台北市環保局辦公室工作，2021年間，國發會檔案局發函詢問環保局，洽詢借調環保局1名蔡姓股長，環保局人事室在10月4日擬妥「礙難同意」的電子公文準備送出。

但這份電子公文卻在當天下午，1個多小時內，接連2次被以「系統異常」為由退回，人事室覺得奇怪，經過詢問後，10月5日再發送一次，才終於成功把這份人事公文發送出去。

政風單位獲報後調查，發現是負責相關公文收發的連男在系統上動手腳，連男坦承並解釋，因為蔡姓股長請他幫忙延後發文時間，讓蔡的人事調動案有時間轉圜，雖然連男不是為了自己的利益去偽造電子公文紀錄，但仍被處分調回清潔隊，同時函送法辦，檢察官考量連男坦承犯行，並且當庭寫下悔過書，給予緩起訴處分，時間1年。