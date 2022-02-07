「開工新感覺」測驗推敲虎年事業運　第一眼選顏色預測前進方向

▲新春開工不厭世，一早品嚐新感覺夾心土司，可口美味還有好心情。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

春節期間養精蓄銳都是為了開工的力氣！迎來活力充沛、幹勁十足的虎年，你的心態是否也有隨之影響呢？不論去年是否歷經低潮或生活有動盪，新年新氣象趕緊轉換心態，迎接全新局勢。閉上眼睛想著今年的事業目標，睜開眼睛看見的第一個顏色便是你的命定色，想要一窺全年事業走向，趕快測起來！

新的一年目標就是衝事業拚成就，上工必須要有滿滿活力，早餐是關鍵的一餐不能馬虎！準備好新感覺夾心土司四種口味，搭配顏色測驗結果推薦的4種好運，一邊品嚐夾心土司不同的可口美味以及強運氣場氛圍，以豐盛早餐為自己打氣加油，享受新年新氣象就從新感覺時尚早晨開始吧！