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「開工新感覺」測驗推敲虎年事業運　第一眼選顏色預測前進方向

▲▼統一新感覺夾心土司情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲新春開工不厭世，一早品嚐新感覺夾心土司，可口美味還有好心情。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

春節期間養精蓄銳都是為了開工的力氣！迎來活力充沛、幹勁十足的虎年，你的心態是否也有隨之影響呢？不論去年是否歷經低潮或生活有動盪，新年新氣象趕緊轉換心態，迎接全新局勢。閉上眼睛想著今年的事業目標，睜開眼睛看見的第一個顏色便是你的命定色，想要一窺全年事業走向，趕快測起來！

新的一年目標就是衝事業拚成就，上工必須要有滿滿活力，早餐是關鍵的一餐不能馬虎！準備好新感覺夾心土司四種口味，搭配顏色測驗結果推薦的4種好運，一邊品嚐夾心土司不同的可口美味以及強運氣場氛圍，以豐盛早餐為自己打氣加油，享受新年新氣象就從新感覺時尚早晨開始吧！

新感覺草莓夾心

▲▼統一新感覺夾心土司情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

口感柔嫩的土司裡夾入經過長時間蜜漬和煉煮的草莓果醬，將酸甜香氣完整保留，滋味清甜，更添加Q彈蒟蒻增添食感，夢幻的粉嫩色彩看了就心情好好，吃完一口立刻感受到粉紅活力，開工萬事起頭一點都不難，精神抖擻迎接各種新挑戰！

新感覺可可夾心

▲▼統一新感覺夾心土司情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

一撕開夾心土司包裝，可可濃郁香氣瞬間撲鼻而來，誘人美味讓人忍不住立刻想咬一口，嗜吃巧克力的人不可錯過那苦甜之間的微妙平衡且內含義大利榛果的可可醬，香濃滋味讓人開工一早就有了甜甜的撫慰，吃甜甜嘴也變得甜，虎年初始保持著愉悅心情和同事們相見歡吧！

新感覺花生夾心

▲▼統一新感覺夾心土司情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

經長時間深度烘焙釋放濃濃花生香，口感層次豐富，開工選擇新感覺花生夾心搭配一杯熱美式的悠閒，游刃有餘地開啟新一年的工作，想起年節返鄉和家人相聚的時刻，帶著充飽電的幸福感勇敢向前，衝破事業難關步步高升的美好未來就在不遠處等著你！

新感覺雞蛋沙拉

▲▼統一新感覺夾心土司情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

讓人活力滿滿的雞蛋沙拉夾心，既吃得到清爽酸甜的沙拉醬，也能吃到爽口雞蛋顆粒餡料，醬料和內餡的絕佳搭配，味道和口感相得益彰，再來一杯柳橙汁，Fresh的早餐不僅讓開工心情舒暢，剛好的份量獲得內心大大滿足，讓上班好心情又有效率！

#廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主

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