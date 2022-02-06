　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彭文正緊咬蔡英文論文　分析這段話嗆「上法庭倫敦大學輸定了」

▲▼總統蔡英文首次在總統府迴廊針對時事發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

英國倫敦大學在官網證實總統蔡英文於1984年2月獲得博士學位。追查「論文門」已久的媒體人彭文正5日分析倫敦大學這篇聲明，開嗆「光這一段，我們上法庭，倫敦大學就輸定了」。

彭文正5日在節目「政經關不了」表示，這篇聲明不像倫敦大學正式媒體聲明，沒註明時間和單位；再者，該聲明指蔡英文的論文經2位口試委員確認論文的提交和檢核，但沒提到交給誰，且蔡英文曾對外宣稱口委有3位，而蔡英文的委任律師連元龍在2020訴訟案的呈報二狀中提到，蔡英文第3位口委的背景，是權威之反傾銷法律師兼學者Dr.Richard Dale，倫敦大學要不要先跟蔡英文團隊喬一下，口委到底2個還3個？口委是誰？不要發表前後不一的東西。

彭文正指出，倫敦大學聲明中稱「雖然仍不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」，光這一句話，就違反倫敦大學博士授予規定，若沒完成論文繳交到3個圖書館，是無法拿到學位的，他懷疑這篇聲明不是倫敦大學發的。

彭文正質疑，倫敦大學聲明提到「不清楚蔡英文的論文有沒有存放在圖書館裡」，一個在全世界20名以內的大學，會經過2年搞不清楚論文有沒有在圖書館，搞丟這件事根本就是不正確的，英國行政法庭指出搞丟論文是不正確的，因為這本論文根本沒進倫敦大學的圖書館，今天英國行政法庭都這樣說了，倫敦大學還在嘴硬。

彭文正直言，聲明中稱「雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」，光這一段，我們上法庭，倫敦大學就輸定了，因為倫敦大學不可能不知道1980年到現在論文繳交的標準作業流程，如果一個學校搞不清楚口試委員有沒有繳回論文，那蔡英文不會完成離校手續和博士學位，該聲明完全自相矛盾。

彭文正認為，蔡英文不僅沒存放，還沒人引用過這篇論文，論文沒繳回圖書館，那蔡英文是怎麼拿到博士學位的？結果你跑來跟我說，我們所有跟這件事相關回答的人都是無比誠實跟正直，你在講什麼？真是此地無銀三百兩。

最後，彭文正諷刺，「總之，謝謝不知道是哪個我們臥底的隊友，去做了這一份倫敦大學的聲明，我知道這件事情對1450來講，在國內你會嗨半天，沒有關係，嗨多久都沒有關係，我們要的是最後的勝利，不是過程，1450做了什麼，817又做了什麼，這一點都不重要，所以當我們拿到這一張英國法院的入場券的時候，我們的遊戲即將開始」，他預告將辦國際記者會，向全世界回應倫敦大學聲明。

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
拿鐵買1送1、美式只要22元！　超商「開工咖啡優惠」搶先看
D乳女「1天接客12小時」！　被逮吐心酸
離奇影片曝！　台東上空「6不明光體」盤旋飄移
紅包錢存起來！　蘋果2022年「10大新品」一次看
台東春節狂湧144萬人次　國際地標「慘淪垃圾場」
桃園妹「騙走老人刮刮樂獎金」　台彩回應了
冬奧女選手住隔離飯店「每天餓到哭」！　便當照片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

愛沙尼亞友台議員去年11月訪台　米林參與救火行動不幸離世

柯文哲喊2月底微解封　侯友宜提3項觀察指標

陳其邁待人方式「跟你阿嬤一樣」　他形容：有點耍酷不想被發現

桃園、高雄幼兒園延後開學　侯友宜：新北按原訂時間走

洪秀柱會見汪洋同聲反獨促統　許智傑譴責：根本是內奸行為

黃捷PO雄女短裙制服照！　加碼曝10年前學生青澀照

彭文正緊咬蔡英文論文　分析這段話嗆「上法庭倫敦大學輸定了」

國民黨完成駐美代表處籌備　黃裕鈞：充滿挑戰達成預定目標

好貼心！北市公廁未供衛生紙重罰3萬　超商、速食店、百貨皆納管

AAV7兩棲突擊車實施困難地形訓練　沙灘、水際線奔馳畫面曝

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

愛沙尼亞友台議員去年11月訪台　米林參與救火行動不幸離世

柯文哲喊2月底微解封　侯友宜提3項觀察指標

陳其邁待人方式「跟你阿嬤一樣」　他形容：有點耍酷不想被發現

桃園、高雄幼兒園延後開學　侯友宜：新北按原訂時間走

洪秀柱會見汪洋同聲反獨促統　許智傑譴責：根本是內奸行為

黃捷PO雄女短裙制服照！　加碼曝10年前學生青澀照

彭文正緊咬蔡英文論文　分析這段話嗆「上法庭倫敦大學輸定了」

國民黨完成駐美代表處籌備　黃裕鈞：充滿挑戰達成預定目標

好貼心！北市公廁未供衛生紙重罰3萬　超商、速食店、百貨皆納管

AAV7兩棲突擊車實施困難地形訓練　沙灘、水際線奔馳畫面曝

全台最萌打卡點　百貨攜手人氣插畫公仔喜迎虎年

NBA年度5大感人時刻！K湯苦熬941天回歸　首戰暴扣讓柯瑞直呼好狠

天生憂鬱臉！小灰貓垂眼角藏心事　看到食物「雙眸放大3倍」萌炸

投資達人發特殊紅包！勇侄「梭哈」幣安幣　慘賠學到人生寶貴一課

愛沙尼亞友台議員去年11月訪台　米林參與救火行動不幸離世

蘆洲屁孩新年聚會走鐘！口角暴怒砸賓士　9人遭逮全送辦

春節油價凍漲！中油吸收每公斤1.2元汽油漲價　14日起恢復調整機制

8個延長「電動車行駛距離」小技巧　減少低電量顧路的危機

全台首創中西合併減重茶！一天一包就能瘦！

破百種吃法！高雄日式洋食推超狂雙主餐　蛋液天婦羅丼放3大隻炸蝦

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

政治熱門新聞

快檢查！第一代悠遊卡已過期　教你「一招神解」自動展期

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

王浩宇嗆：鬧夠沒　彭文正提4點質疑

2021年五大傳染病病例數降　衛福部示警：今年COVID-19暫難終結

比特犬禁令3月上路　違者可罰25萬

蔡英文論文門新進展？　彭文正：倫敦大學輸定

黃捷PO雄女短裙制服照！　加碼曝10年前青澀照

回台參選？蕭美琴4字回應　藍委：由不得妳

戴湘儀被侯友宜「1舉動」感動　從不後悔接新北副發言人

影／共機嗆台灣空軍錄音檔曝　侵門踏戶竟反控「影響飛航安全」

新北延後開學？　侯友宜回應了

陳其邁待人方式「跟阿嬤一樣」　他形容：有點耍酷不想被發現

「每天心情隨確診數字起伏」　蔡畹鎣：侯友宜是慈父也是嚴師

台日友好！2021六度贈台「友情疫苗」　台人贈花塞爆日台協會

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

威力彩上看9.1億　4星座、4生肖有望發了

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

新竹連震12次　專家：恐是大地震前兆

Toyz想拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz已經死了

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

2022還有6大連假　看攻略「爽休9天」玩爆

爸爸幫女兒顧攤　客人卻瞬間跑光

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

更多

最夯影音

更多
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面