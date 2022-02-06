彭文正緊咬蔡英文論文　分析這段話嗆「上法庭倫敦大學輸定了」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

英國倫敦大學在官網證實總統蔡英文於1984年2月獲得博士學位。追查「論文門」已久的媒體人彭文正5日分析倫敦大學這篇聲明，開嗆「光這一段，我們上法庭，倫敦大學就輸定了」。

彭文正5日在節目「政經關不了」表示，這篇聲明不像倫敦大學正式媒體聲明，沒註明時間和單位；再者，該聲明指蔡英文的論文經2位口試委員確認論文的提交和檢核，但沒提到交給誰，且蔡英文曾對外宣稱口委有3位，而蔡英文的委任律師連元龍在2020訴訟案的呈報二狀中提到，蔡英文第3位口委的背景，是權威之反傾銷法律師兼學者Dr.Richard Dale，倫敦大學要不要先跟蔡英文團隊喬一下，口委到底2個還3個？口委是誰？不要發表前後不一的東西。

彭文正指出，倫敦大學聲明中稱「雖然仍不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」，光這一句話，就違反倫敦大學博士授予規定，若沒完成論文繳交到3個圖書館，是無法拿到學位的，他懷疑這篇聲明不是倫敦大學發的。

彭文正質疑，倫敦大學聲明提到「不清楚蔡英文的論文有沒有存放在圖書館裡」，一個在全世界20名以內的大學，會經過2年搞不清楚論文有沒有在圖書館，搞丟這件事根本就是不正確的，英國行政法庭指出搞丟論文是不正確的，因為這本論文根本沒進倫敦大學的圖書館，今天英國行政法庭都這樣說了，倫敦大學還在嘴硬。

彭文正直言，聲明中稱「雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」，光這一段，我們上法庭，倫敦大學就輸定了，因為倫敦大學不可能不知道1980年到現在論文繳交的標準作業流程，如果一個學校搞不清楚口試委員有沒有繳回論文，那蔡英文不會完成離校手續和博士學位，該聲明完全自相矛盾。

彭文正認為，蔡英文不僅沒存放，還沒人引用過這篇論文，論文沒繳回圖書館，那蔡英文是怎麼拿到博士學位的？結果你跑來跟我說，我們所有跟這件事相關回答的人都是無比誠實跟正直，你在講什麼？真是此地無銀三百兩。

最後，彭文正諷刺，「總之，謝謝不知道是哪個我們臥底的隊友，去做了這一份倫敦大學的聲明，我知道這件事情對1450來講，在國內你會嗨半天，沒有關係，嗨多久都沒有關係，我們要的是最後的勝利，不是過程，1450做了什麼，817又做了什麼，這一點都不重要，所以當我們拿到這一張英國法院的入場券的時候，我們的遊戲即將開始」，他預告將辦國際記者會，向全世界回應倫敦大學聲明。