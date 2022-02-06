收假日「國5北上」早上10時車流變多　高公局預估這4段傍晚現車潮

▲高公局預判國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口以及國3北向竹山-中興、大山-香山路段在下午3點至6點車流量較多。（圖／黃軍瑋、呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

今日（2/6）為春節連續假期最後一天，目前全國道路況皆大致正常，高公局預判今上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，早上10點後車流開始變多，而國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口以及國3北向竹山-中興、大山-香山路段在下午3點至6點車流量較多，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，昨日(2/5)全日交通量為114.2百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）之1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍，昨日路況除國1北向新竹至湖口及國3北向茄苳至寶山於23時紓解，其餘路段於19時後恢復正常。至於今日0-5時交通量為7.6百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.2倍；預估今日交通量為100百萬車公里。截至上午7時，交通量為10.2百萬車公里。

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▲高公局預估初六國道有5大路段將現車潮。（圖／高公局提供）

今日相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲初六國道路況預報。（圖／高公局提供）



▲中部初六國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲初六南部區域國道路況預報。（圖／高公局提供）