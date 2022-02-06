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重案回顧／為追拒檢男！勇警薛定岳狂追6公里　失控撞分隔島慘死

▲警政署長關懷勇警薛定岳父母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲汐止警薛定岳追緝毒蟲不幸殉職，享年31歲。（合成圖／爆廢公社、資料照）

記者陳韻如／台北報導

汐止勇警薛定岳2019年間因為了取締違規的王姓男子，一路從新北市汐止狂追到基隆百福社區，中途不慎滑倒撞上分隔島，送醫急救仍宣告不治。經查，王男因無照、毒駕而拒檢，過程中更與薛定岳發生擦撞，才因此釀禍，而王男事後也被判刑12年定讞。

回顧案情，王男2019年8月28日下午16時46分許施用愷他命後，準備返回位於基隆的住處，行經新北市汐止區忠孝東路與秀峰路口時，因為騎車搖晃還違規紅燈左轉遭薛定岳攔查，但他因無照、毒駕等因素加速逃逸拒檢。

▲▼汐止勇警薛定岳。（資料圖／翻攝爆廢公社）

▲薛定岳滑行撞上分隔島，頭部受到重創，送醫搶救不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

薛定岳見狀，隨即鳴笛大吼「警察」表明身分，並以無線電請求支援，孰料王男竟以超過80公里的時速狂飆6公里，一路從汐止飆到基隆，直到當天下午16時51分許行經新台五路二段、福三街口時，因擦撞到薛，導致薛當場失控衝撞分隔島，頭部因猛力撞擊而骨折、雙上肢擦挫傷等傷勢，而王男非但沒有停下，還持續加速逃跑。

警方接獲路人及支援警力通報後，趕赴現場，並將人送醫急救，但薛經急救1個多小時後，仍因傷勢過重中樞神經休克宣告不治，王男則是在當晚9時20分許到案。

基隆地方法院勘驗各項事證後，依妨害公眾往來致人於死罪，判處王男有期徒刑10年，另依肇事致死逃逸罪判有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑12年。

▲▼王姓男子惡意衝撞薛定岳，導致他打滑撞向安全島身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王姓男子開庭時，不斷強調是「薛來撞我」才導致死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

王男不服提出上訴，並稱，當時他是為了閃避其他機車，才會微向左行，再拉回右側，且警員執行酒駕攔檢時，可以呼叫警網或事後告發，不必單獨來追他。他還稱，「薛還用腳踢踹我機車」，死亡事件會發生，是因薛定岳「從內線追到外線來撞到我的機車，才會滑倒致死，並不是我的駕駛行為所致」。

另外，王男表示，薛定岳家屬要求賠償3千萬元，他希望能等到出獄後再賠償，「我在監所都有念經懺悔迴向給被害人」，請求法官從輕量刑。但高等法院勘驗各項事證後，不採信王男的說詞，將上訴駁回，全案上訴到最高院，但仍遭到法院駁回。

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