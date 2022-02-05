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說謊慣犯面相6特徵曝光！　職場最怕「窄額頭人」

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年想認識新朋友，卻又擔心遇到小人。命理資訊平台旺好運整理出「愛說謊的6大面相」，分別為額頭窄小、眼凸臉圓、鼻樑不正、牙齒稀疏、目不正視、嘴巴歪斜，幫助大家避小人、開好運！

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲在職場要小心「額頭窄小」的人。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

愛說謊面相一：額頭窄小
額頭偏窄小的人常說假話，心中會算計很多事情，就算對親近的人也可能常常說謊，在職場的同事也最好多加小心，以免被陷害。

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愛說謊面相二：眼凸臉圓
若眼睛特別凸起、再加上臉型圓潤的人，這樣的人個性比較功利，且善於隱藏自己，說話可能都不實在，隱藏著一些問題或目的。

愛說謊面相三：鼻樑不正
若從從正面看鼻樑不正、有點歪斜的人，代表他性格古怪、心思深沉，說話都有所保留，只願意講一半，讓人很難分辨真假。

愛說謊面相四：牙齒稀疏
若牙齒稀疏、歪斜的人，喜歡講大話，容易得罪人，而且很愛說謊，通常都很難給人留下好印象。

愛說謊面相五：目不正視
在說話時候，眼球喜歡往旁邊偏移、不看著正前方與說話對象的人，很可能代表心虛，或有說謊的可能。

愛說謊面相六：嘴巴歪斜
嘴歪的人，言而不實。不論是平時就有歪斜情況，或是開口說話、大笑後才有歪斜，都有不老實的問題，說出的話與內心想法不一致。

● 本文獲得旺好運授權。

#愛說謊面相 有這幾種特徵！ 要是身邊有人鼻樑、嘴巴不正..

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

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