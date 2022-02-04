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朋友來拜年「沒人給小孩紅包」！她怨8年級生：這是正常現象？

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲有網友質疑，許多朋友來家裡都不給小孩紅包「是正常現象嗎？」（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

包紅包是農曆春節眾所皆知的習俗，不過，若不是親戚的小孩需要給紅包嗎？有網友就發文表示，這幾天有許多朋友、鄰居到家裡作客，結果幾天下來竟沒半個人給小孩紅包，讓她相當納悶「是我這個8年級生太多禮數，還是這才是現在的正常現象？」引發不少討論。

一名女網友近日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她過年時不會為了討紅包，帶小孩四處拜年，擔心會觀感不佳，但偶爾還是會招待朋友來家裡作客，「奇妙的是，這幾天下來發現，和自己同年的朋友（都未生養），一大群來家裡沒半個包給孩子（我生一個）。」為此，她認為可能是這個年許多人不好過，且也覺得只是小事，因此就算了。

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▲▼紅包袋,領紅包,發紅包,紅包。（圖／記者曾筠淇攝）

原PO指出，過了2天後，有一大群鄰居也跑來她家作客，結果這次也完全沒人包給小孩紅包，讓她不禁質疑，「是我這個8年級生太多禮數，還是這才是現在的正常現象？到人家家裡作客，人家要打掃要招待，包個200元讓孩子開心開心很過分嗎？」她強調，哪怕對方只在紅包裡放10元她都不介意，「請教一下八年級生是否都不愛包紅包？」

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「我覺得不用，包太少怕被嫌，包太多傷荷包，帶個禮盒就好」、「到人家家，要帶伴手禮！但是紅包看交情，親戚都不一定有了，還朋友」、「個人覺得去人家拜年禮盒必須要帶，但紅包不見得一定要包」、「你生小孩是為了領紅包？」、「包個200不會介意…拿到了又說這年頭誰只包200？」

也有不少網友認為，「不就薪水、物價、疫情嘛」、「大概是收入都不夠用了，那還有餘錢包紅包吧」、「包紅包是看個人收入經濟吧，重點是出自個人意願」、「大家都有年輕過應該知道收入不高啊」、「8年級生正是月光一族，你要他們包紅包，有沒有搞錯」、「人家沒有孩子怎麼能要紅包回去」、「沒有小孩去人家家裡作客拜年的壓力好大，紅包又拿不回來」。

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