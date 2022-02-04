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工作能力和經歷平平憑什麼錢途大開　高人指點後收入比原先增2.5倍

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲工作能力再出色，寫履歷沒有用「技巧」突出要點的話，很難脫穎而出。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

作者：毅冰
摘自：方舟文化《沒你強的人，為何混得比你好？》

●精選書摘

在我的觀念裡，要做好一份出色的簡歷，首先，簡歷內容一定要高度匹配應聘的職位；其次，必須將之前的工作成果和工作能力突出和量化，讓人一眼就能抓住主題，而不是平鋪直敘，還要指望看的人從中領悟和發掘出東西來。不少朋友寫簡歷時，尤其是寫最需要著墨的工作經歷時，根本不會寫，或者寫得慘不忍睹。

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下面這種例子就是常見的錯誤寫法，卻被很多所謂的範本當成範例。

上海××有限公司，外貿業務員，二○一七年九月到二○二○年六月。
負責公司外貿訂單的開發，能獨立跟單、採購，完成相關單據、憑證工作，得到長官的一致好評。能操作Alibaba（阿里巴巴）和Globalsources（環球資源）等相關Ｂ２Ｂ（企業到企業）電商平臺，能熟練使用Oﬃce軟體，能用Photoshop處理簡單的圖片……

很多人都會這麼寫，但是，大多數應聘者都操作過這些電商平臺，會用Office軟體處理工作，這其中唯一的亮點或許就是會一點Photoshop，但是這看起來依然很單薄。這個人應聘的是外貿業務員或者外貿業務經理的崗位，如果我是用人單位，我根本看不出我有招聘這個員工的必要，也無法從他過往的經歷裡看出他的能力和價值。也就是說，他究竟取得了什麼成績？不知道；他的成長經歷和能力是什麼？不知道；他是否勝任這份工作？不知道；他的平臺操作能力如何？不知道。所以這就註定了這是一份失敗的簡歷，是很典型的反面教材。

我們真正要做的是從用人單位的角度思考問題，思考對方需要什麼樣的人才，我們有什麼有說服力的東西，如何把過去的工作用幾句話或者幾個關鍵詞濃縮，如何一層一層地展現自己的優勢和特質，如上一份工作成交了多少業績、開發了多少新客戶等。

有朋友曾經跟我說，他的工作經驗很少，上一份工作僅僅做了九個月，能力和經歷都很單薄，也沒有開發出像樣的客戶，覺得簡歷不管怎麼寫都不好看。

我詳細瞭解了他的情況，跟他反覆溝通後，給他的簡歷做了一次徹底的改變，在工作經歷模組我是這麼改的。

在××公司擔任業務助理和業務員兩百七十三天；
擔任業務助理十七天就被迅速提拔，可以獨立工作；
工作三十五天，接到第一個樣品單；
工作四十四天，獨立開發了第一個客戶；
工作六十六天，接到了第一張試訂單；
工作一百零六天，拿下了第一張正式訂單，金額為一萬三千五百美元；
……

提煉主要內容和價值，然後做整合，把內容一條一條量化，視覺上的衝擊力比平鋪直敘要強烈許多。原本只有九個月的工作經驗，運用完全不同的描述方法，就立刻變得十分飽滿了。

這樣一份簡歷，工作成績和相關經歷一目了然，在一大堆無趣的簡歷中很容易脫穎而出，被用人單位發現。

最後，他成功入職業內一家知名的上市公司，收入比原先增長了大約二．五倍，連他自己都覺得不可思議。

如果是有更多經驗的業務員，如已經工作兩三年的，那麼可以寫的就更多了。關鍵在於如何總結和架構，如何突出要點，如何分析優缺點，如何跟大多數人做得不一樣。

《沒你強的人，為何混得比你好？》（圖／方舟文化提供）

★本文經方舟文化授權，摘自《沒你強的人，為何混得比你好？》

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