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重案回顧／女友花雕雞麵下藥！他「慘遭斷根」　要尿尿找不到崩潰

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器，並丟進馬桶沖掉。（圖／ETtoday資料照）

記者陳韻如／彰化報導

彰化溪湖2021年3月30日發生一起驚悚斷根案件！越籍馮姓女子懷疑黃姓男友出軌，竟在迷昏黃男後持裁縫大剪刀，將他的生殖器剪下丟進馬桶沖掉。直到黃男清醒要上廁所，驚覺下體劇痛，才發現命根已消失無蹤，崩潰報警。馮女事後自行投案，而檢方偵訊後以重傷害罪及毒品危害防制條例等罪嫌提起公訴，全案正由法院審理中。

回顧案情，2021年3月30日深夜，黃男吃下一碗花雕雞麵後陷入昏睡，而懷疑他出軌的馮女見時機成熟，便拿出利剪朝著他的生殖器一把剪下，隨後自行到派出所投案。

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

▲馮女懷疑男友出軌，竟拿利剪剪掉對方命根。（圖／ETtoday資料照）

直到黃男清醒準備上廁所，才驚覺下體疼痛，低頭一看發現命根竟不翼而飛。警消獲報趕抵現場，並詢問馮女黃男生殖器去向，但她僅冷冷回應，「已丟進馬桶沖掉」，眾人只好先將黃男送醫救治。

對此，院方透露，黃男送醫後生殖器只剩下20%，約1.5公分，並且正在大出血，疼痛指數大約6分，院方緊急止血後送開刀房，所幸經急救後脫離險境，不過黃男恐難以行房，也難讓女性自然受孕，甚至得蹲姿或坐馬桶解尿，後續還得做重做陰莖重建手術、心理諮商等等。

▲▼彰化女懷疑男友出軌，竟拿利剪剪掉對方命根。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男子生殖器只剩下20%，約1.5公分。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，檢方複訊後，限制馮女出海、出境，並責付在台親屬侯傳，但因黃男沒有提出保護令申請，因此，也未限制她的行動，並依犯刑法第278條第1項重傷害罪及毒品危害防制條例第6條第4項以非法的方法使人施用第4級毒品罪嫌提起公訴，作案的剪刀沒收，目前案件已在彰化地院審理中。

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