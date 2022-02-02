共產黨內反對聲多！　「金融巨鱷」索羅斯：習近平恐無法再連任

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

高齡91歲的「金融巨鱷」索羅斯表示，中國國家主席習近平受到新冠肺炎疫情、國內房地產業壓力影響，已經有許多黨內人士出現反彈聲浪，可能會讓他無法順利連任第3任總書記。

根據CNBC報導，索羅斯（George Soros）在胡佛研究所（Hoover Institution）的小組電話會談中指出，習近平看似在中國共產黨中仍握有權威，但受到新冠肺炎確診數無法清零、房地產市場經濟危機影響，共產黨內部已經開始出現許多反對習近平的聲浪。

▲「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）。（圖／達志影像／美聯社）



中國共產黨會在今年秋天召開第20次全國代表大會，決定下一任國家主席人選，儘管目前檯面上看似沒有能和習近平競爭的人選，索羅斯仍表示，「現在沒有人能公開反對他，因為他控制著所有權力，但共產黨內部正在醞釀一起激烈的鬥爭，尤其是那些受到前領導人鄧小平思想影響，以及希望看到私人企業能更加發展的人。」

索羅斯還指出，房地產市場是中國經濟增長的主要動力，但現在卻面臨以房地產市場為中心的經濟危機，「目前的模式是無法持續的。」習近平不斷打壓房價，現在包括地產巨頭恆大在內的多家地產公司都已接近崩潰。

雖然當前情勢看起來對習近平不利，但索羅斯也說，「當局將如何處理（房地產）危機仍有待觀察，習近平有很多可以用來重建信心的工具，問題是他能否恰當地使用這些工具，在我看來，2022年第二季度就能看出他是否成功。」