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初三大凶之日！不宜外出、早起　「6大禁忌」絕不能碰

▲▼初三禁忌一次看。（圖／達志影像／美聯社）

▲大年初三赤狗日禁忌、習俗總整理。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

大年初三，俗稱「小年朝」或是「赤狗日」，是農曆春節中的大凶之日！對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師特別提醒，在初三這天有哪些傳統禁忌需要注意，包括不宜外出、不宜行房以及不宜早起等，當心犯了衰整年。

1、忌外出：
赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

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2、不宜點燈：
民間相傳初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神，可在家中廚房放一些米，鹽巴，甜點象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來加害一般人。

3、不宜恩愛：
初三一般來說也是最累的時刻，行房女生氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神導致夫妻產生口角。

4.莫吃過多米粒：
因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶食因此避開攝取過多米粒。

5、在戶外灑一些米粒：
我們要在戶外灑一些米粒可以跟老鼠分錢，代表鼠來寶，鼠錢鼠到爆。

6、不宜早起，要睡到飽：
俗話說：初一早、初二早、初三睏甲飽，其睡飽飽是因為避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

▼大年初三赤狗日禁忌、習俗總整理。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼初二禁忌多，包含忌洗衣服、睡午覺等。（圖／達志影像／美聯社）

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