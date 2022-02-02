虎年好運滾滾來！「4生肖」運勢變數多注意情緒控管

▲家裡保持明亮，好讓錢財流進來。（示意圖／shutterstock）

生活中心／綜合報導

2021年是年過的一年，疫情反反覆覆，哪裡都不能去，開運美相達人邱聖文表示，2022壬寅年老虎遇到大水，是戰戰兢兢的一年，通貨膨脹會更嚴重，賺錢的壓力會更大，而且九星還宮復位，代表好壞能量都會加倍，好的更好，壞得更壞，須特別注意情緒控管及財務規劃，切勿貪心急躁，另外，因為是驛馬年，需要動中求財，想旺財就要動起來。

虎年招財秘訣：



1.財神爺喜歡乾淨明亮的空間，不論是客廳還是臥室、廚房、廁所、並且要保持明亮和空氣流通，最好還有花香，尤其是從除夕當天到大年初五，準備好讓錢錢通通流進來！

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2.壬寅年是土氣很旺的一年，想旺財可以在家裡東北方造一個聚寶盆或放有土的黃金葛盆栽，營造盆滿缽滿的豐盛感覺！

3.壬寅年須注意口舌是非，想旺財請多說好話，維持正能量好心情，多多佈施，不一定侷限在錢佈施，廣結善緣多出席各種活動，讓正能量流動起來喔！

4.2022年虎、猴、蛇、豬4生肖犯太歲，而這代表一年的運勢變數多，須注意情緒與財務控管。

5.2022年整體造型運用下列幸運色適度搭配金色與紅色，視覺啟動「福虎」豐盛財氣！福虎生豐！招來美麗正能量，桃花和貴人通通有喔！