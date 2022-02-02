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租屋也要做愛心「月送600待用餐」　10年不退！小攤商讓路竹有愛

▲▼小攤販梁清松讓路竹有愛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲小攤販梁清松（右）為老人送餐和年菜。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

在高市路竹區開小吃攤的梁清松夫妻與2個女兒，因生意失敗背債，至今仍租屋居住，但一家人滿腔助人熱血不減， 10年來投入免費替獨居老人送餐，目前每個月送出近600份待用餐，今年農曆年節特別長，梁清松同樣號召了路竹區10多家廠商和餐飲業者，為獨居老人準備20多樣年菜，希望讓長者們好過年。

▲▼小攤販梁清松讓路竹有愛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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▲梁清松為長者準備的年菜十分豐富。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今年54歲的梁清松笑說，他和太太薛寶珠（50歲）並不是「好野人」，之前做生意失敗，除了賣掉公司和房子償還債務，還揹著2百萬元的債務，後做起小吃攤慢慢還，直到2年前才還清，但至今一家人仍租屋；但梁家最困難的時候，並沒有忘記幫助別人，梁清松更因心疼獨居老人們的處境，堅持自己「過得去就好！」每天樂此不疲替獨居老人送餐。

▲▼小攤販梁清松讓路竹有愛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲年菜堆滿小貨車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

梁清松一開始尋求資源時，都被笑說「瘋了嗎？」「吃飽太閒！」他因此決定自己先做，但因力量有限，需要服務的長輩很多，5年前，他在臉書設立「路竹有愛、愛在路竹」（路竹雙生物資轉運站）粉絲團，提倡物盡其用，讓網友把多餘的物資分享給需要的人，服務共餐及送餐給獨居長輩。

目前粉絲人數有1600多人，每次有需要任何協助時，梁清松在網站上登高一呼，不論食物、白米，就連酸痛膏藥都立即募到，可見人間處處有溫情。

梁清松說，他每天小吃攤收攤後，就先統計須送幾份餐，如果熱心民眾送來的便當不夠，就會用店裡的待用餐來補足，而且待用餐也會依照老人們的需求，提供「客制化」服務，例如煮粥、麵或羹，讓老人們可以吃到想吃的熱食。

今年年假長，梁清松為長輩籌備豐富的年菜讓長輩不用為過年餐點而擔心受餓，消息一出馬上獲得熱烈迴響，年菜及好禮也在過年前發送到各個長輩家中，梁清松說，今年在大家發揮小愛變大愛的精神下，順利讓路竹區的愛心可以散播到各個角落，達成「路竹有愛」的目標。

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