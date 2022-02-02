女友爸媽約過年打牌　他嚇問「該放水嗎？」　網揭1細節才是關鍵

▲和長輩打牌要故意放水嗎？（示意圖／記者施怡妏攝）



記者黃可昀／綜合報導

過年的飯後餘興節目就是打牌，麻將是很多家庭聯繫感情的媒介，不過如果是要到女友家跟長輩打牌，要注意哪些眉角？一名男子正苦惱，過年到女友家和對方爸媽打麻將，到底要拿出真本事，還是故意放水給長輩做面子呢？

原PO在PTT表示，女友約他過年到家裡吃頓晚飯，「女友說他爸媽很愛打麻將」，過年期間更要多摸幾圈，所以請他飯後也留下來陪長輩打一下麻將。

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▲過年到女友家吃飯，對方約留下來打麻將。（示意圖／取自pixabay）



原PO聽到這要求不禁冒冷汗，「雖然俗話說牌桌挑女婿，可是同樣也有戰場無父子、親兄弟明算帳這些說法」，當天如果運氣好贏了很多錢，是否會害自己在女友爸媽心中留下壞印象，但故意放水也可能會被誤會是看不起，或是牌技太差，「跟未來岳父打麻將到底要不要讓阿？」

網友建議，當天打麻將重點不在輸贏，在牌桌上的談吐、牌品才是好印象的關鍵，「賺紅包錢啊，故意輸是看不起岳父」、「贏完再包紅包給他」、「本性牌桌一覽無遺」、「不用，大家各憑本事，搞不好是你被壓著打」、「牌品好一點，話不要亂講，贏一點就好」、「牌品不好就是人品不好」。