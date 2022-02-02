　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友爸媽約過年打牌　他嚇問「該放水嗎？」　網揭1細節才是關鍵

▲▼打牌,打麻將,過年打牌,過年。（圖／記者施怡妏攝）

▲和長輩打牌要故意放水嗎？（示意圖／記者施怡妏攝）

記者黃可昀／綜合報導

過年的飯後餘興節目就是打牌，麻將是很多家庭聯繫感情的媒介，不過如果是要到女友家跟長輩打牌，要注意哪些眉角？一名男子正苦惱，過年到女友家和對方爸媽打麻將，到底要拿出真本事，還是故意放水給長輩做面子呢？

原PO在PTT表示，女友約他過年到家裡吃頓晚飯，「女友說他爸媽很愛打麻將」，過年期間更要多摸幾圈，所以請他飯後也留下來陪長輩打一下麻將。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲過年回家吃飯，免不了被親戚問到感情問題。示意圖，與本文無關。（圖取自pixabay網站）

▲過年到女友家吃飯，對方約留下來打麻將。（示意圖／取自pixabay）

原PO聽到這要求不禁冒冷汗，「雖然俗話說牌桌挑女婿，可是同樣也有戰場無父子、親兄弟明算帳這些說法」，當天如果運氣好贏了很多錢，是否會害自己在女友爸媽心中留下壞印象，但故意放水也可能會被誤會是看不起，或是牌技太差，「跟未來岳父打麻將到底要不要讓阿？」

網友建議，當天打麻將重點不在輸贏，在牌桌上的談吐、牌品才是好印象的關鍵，「賺紅包錢啊，故意輸是看不起岳父」、「贏完再包紅包給他」、「本性牌桌一覽無遺」、「不用，大家各憑本事，搞不好是你被壓著打」、「牌品好一點，話不要亂講，贏一點就好」、「牌品不好就是人品不好」。

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
10外孫排隊領紅包！　阿公全程結屎面發錢
結婚5年第1次回夫家過年！　婆婆霸氣1句話感動爆
快訊／北市增1例確診！　家長陪孩童居隔染疫
蔡依林除夕圍爐「驚見超大咖天后」！罕見同框網跪：求合作
LINE拜年！她順口提「1000元紅包給2寶」　朋友下一句恥
每年零賠！　女大生曝「刮刮樂5撇步」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

盤點6個招衰運的必犯習慣　「愛嘆氣」最常嚇跑好運

動漫「鬼滅之刃」成教案！　啟發孩子心中的「勞動意識」

12生肖「流年運勢」排行曝！命理師警告：屬豬小心爛桃花

LINE拜年！她順口提「1000元紅包給2寶」　朋友下一句恥度爆表

初二回娘家！5小客車追撞回堵4公里　「9地雷路段曝」國5恐塞到深夜

女友爸媽約過年打牌　他嚇問「該放水嗎？」　網揭1細節才是關鍵

煙霧偵測器閃紅點！她拆開驚見「針孔攝影」崩潰...男友辯：擔心妳

人夫突愛上蝦皮買東西　妻打開「私訊內容」崩潰：這樣也能偷情

高雄男「魚刺穿喉」找不到險送命　醫師曝急救關鍵：別喝醋

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

盤點6個招衰運的必犯習慣　「愛嘆氣」最常嚇跑好運

動漫「鬼滅之刃」成教案！　啟發孩子心中的「勞動意識」

12生肖「流年運勢」排行曝！命理師警告：屬豬小心爛桃花

LINE拜年！她順口提「1000元紅包給2寶」　朋友下一句恥度爆表

初二回娘家！5小客車追撞回堵4公里　「9地雷路段曝」國5恐塞到深夜

女友爸媽約過年打牌　他嚇問「該放水嗎？」　網揭1細節才是關鍵

煙霧偵測器閃紅點！她拆開驚見「針孔攝影」崩潰...男友辯：擔心妳

人夫突愛上蝦皮買東西　妻打開「私訊內容」崩潰：這樣也能偷情

高雄男「魚刺穿喉」找不到險送命　醫師曝急救關鍵：別喝醋

廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

轉職健身房教練　林大展學習被拒絕的勇氣

殺警奪槍2／憲特身手當街狙殺孝子警　空屋「殘燼」成破案曙光

行車糾紛敲壞騎士580元菜籃　小黃運將出氣判罰2000元

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

22歲男開Uber「7天爽撈6萬」！自曝最賺錢時段：工時最小收入最大

班傑網購遭詐騙「存6周私房錢沒了」　匯款3天收到實體...老婆氣炸

盤點6個招衰運的必犯習慣　「愛嘆氣」最常嚇跑好運

同步北、高禁止電影院飲食？　侯友宜：務實最重要「不會跟進」

「貓眼美甲」絕美晶沙閃爆！7款超夯色可甜可辣，準備預約美甲師

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

過年穿衣3禁忌曝！破財變窮人

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

抓到了！新北父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂

到醫師男友家被羞辱高攀　女護理師：該分手嗎

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

第一次喝茶魔　台南人推這1杯

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

2022十二生肖注意！猴小心血光之災　

初二回娘家　北北基等5縣市大雨

更多熱門

相關新聞

女大生曝「刮刮樂5撇步」嗨喊：每年零賠

女大生曝「刮刮樂5撇步」嗨喊：每年零賠

過年除了放鞭炮、圍爐，買張刮刮樂、大樂透成必要娛樂之一，一名女網友透露，每年過年一定會到彩券行買刮刮樂，不是抱著中獎的心態，只是想說過年應景一下，曾經買500元刮中5000元，因此分享個人每年零賠的「5個小訣竅」，希望大家在新的一年一起發大財。

6汪沒守歲睡翻　網見亮點歪樓

6汪沒守歲睡翻　網見亮點歪樓

米克斯領百萬大紅包　見4字垮臉

米克斯領百萬大紅包　見4字垮臉

台南春節守護民眾過年健康

台南春節守護民眾過年健康

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

關鍵字：

麻將打牌過年

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

最易「單身上癮」星座Top 3

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

雙胞胎名模爆婚變！打包眼鏡男回家過夜

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

初二15大地雷勿踩！　喊1字破財

歡樂無法黨遭廢黨　不角逐2022、2024

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

社區新警衛爆萌　坐門口怒瞪外人

更多

最夯影音

更多
馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面