婆婆邀請「大咖上台致詞」　準新娘怒：不想辦婚宴了！網嘆逃不了

▲婆婆要找議員來站台，準新娘不想辦婚禮了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

孩子的婚宴其實是長輩的「發表會」？一名準新娘透露，婆婆很期待婚宴的到來，尤其當天要邀請政治人物上台致詞一番，讓原PO直言對夢幻婚禮一秒破滅，「很想直接不辦了，把錢省下來好好過生活算了。」文章曝光後，網友建議若真的對政治人物反感，不如辦兩場，「搞得不開心，請妳爸媽提分開舉行！」

一名準人妻在Dcard哀號，最近與長輩討論婚宴事宜時，過程中「婆婆比我還興奮，她連當天的衣服都看好了，我都還沒開始行動」，但這並不打緊，傻眼的是，婆婆表示當天會邀請某某議員、里長伯上台致詞，讓原PO瞬間臉上三條線。

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「我聽了實在是有點尷尬！」原PO直言，畢竟女孩都有一場夢幻婚禮的藍圖，「當下的我直接破滅，很想直接不辦了，把錢省下來好好過生活算了。」

原PO也坦言，開心邀請親友來吃喜宴，但卻要他們在底下聽沒意義的致詞，實在非常掃興，「回想我（以前）參加的每場婚禮，如果有地方人物上台講話，我真的不會看也不會聽，就是瘋狂吃瘋狂聊天等等，還有那種開動前講很久的阿伯阿姨更惹人厭惡。」

對此，原PO崩潰求助，「明明喜事一樁，不就是要讓新郎新娘的回憶很美好嗎？為什麼會變成長輩充面子的場合？」

文章貼出後，一派網友臭臉抱怨，長輩質疑要找政治人物，晚輩根本逃不了，「我不行，婚禮是你們自己出錢嗎？是的話請男友去擋，如果公婆有贊助的話⋯可能就比較難了。2022年辦婚宴的話，肯定會講很久而且很多人想上台，因為又要選舉了」、「有聽過一種說法，子女的婚禮『是父母的成發』，我自己是不能接受，感覺有夠討厭」、「好奇這種的來也會包紅包嗎？」、「我就是...婚禮那天縣長也有來，還有議員、里長，還有不認識的人上台唱歌，我整個臉超臭」、「辦兩場，邀請政治人物的那場全部給婆婆弄，你只要出席當人形立牌，再辦一場自己至親好友的派對，把你想要的元素放進去」。

▲網友兩派看法 。（圖／翻攝Dcard）

不過另一派網友卻認為可接受，「我可以耶，我男友是公務員，然後婚宴我想請我們直轄市市長來站台，這樣以後我男友在單位走路都有風，不會被87長官逼迫做一些87事」、「我跟我老婆都可以，但要長話短說，因為我爸媽人緣太好」、「婚禮上有議員來多有面子，多見世面吧，以後就懂了」。