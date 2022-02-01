南鯤鯓代天府抽出中上國運籤　「觀音大士收大鵬鳥」喻疫情10月明朗

▲台南南鯤鯓代天府今（1日）11點抽出國運籤，抽出編號第13籤詩「觀音大士收大鵬鳥」為中上籤。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者黃宥寧／台南報導

台南南鯤鯓代天府連續12年在大年初一舉辦國運籤活動，今年適逢建廟360周年，上午11時，連抽3籤擲出笑筊，抽到第4籤連續擲出8個聖筊，抽出編號為13國運籤，該籤為「觀音大士收大鵬鳥」，籤詩「十方佛法有靈中／大難禍患不相同／紅日當空常照耀／還有貴人到家堂」。

廟方解釋，此籤為中上籤，意指作亂的大鵬鳥被觀音大士收服，代表疫情將在觀音大士出手後逐漸走向穩定，約莫10月可見明朗。

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▼南鯤鯓代天府 。（圖／南鯤鯓代天府）

據了解，南鯤鯓代天府在國內外分靈寺廟達2萬6000多座，自2011年起，每年都會在大年初一抽國運籤，是一般寺廟慣見的60首甲子籤，今年正好第十年。

2015年，廟方抽出「武則天坐天」，隔年就由蔡英文當選台灣首位女總統，讓不少信眾都認為相當靈驗，也從此打響南鯤鯓代天府的知名度。不過之後，廟方因多次抽出下下籤，因此遭到部分外界人士質疑。到了2019年，60支籤竟均未獲得3聖筊，打破建廟300多年以來的紀錄，首度「空籤」，再度引發關注。