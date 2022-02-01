政府帶頭打詐越打越多？ 刑事局打詐中心點出關鍵困境

記者張君豪／台北報導

為什麼打擊詐欺犯罪，需要總統、行政院長出面主導成立「跨部會打詐策略平台」？刑事局打詐中心執行秘書張文源不諱言，「這10多年來，歷任警政署長都想把詐欺犯罪壓制下來！」詐騙犯罪幾乎成為台灣近年黑幫、歹徒獲利的主流活動。但因為詐騙工具不斷與時俱進，包含FinTech（Financial technology、金融科技簡稱）跨國金流、網路通訊，甚至利用虛擬貨幣的去中心化等犯罪行為、歹徒利用這些犯罪工具規避政府追查。

▲刑事局打詐中心執行秘書張文源受訪，點出台灣打擊詐欺犯罪面臨的困境。（圖／記者張君豪攝）

對此張文源坦承：台灣警方現今的查緝手段已經達到瓶頸，「要真正能夠壓制詐欺犯罪，必須從上述科技、工具的管理面開始。」

▲刑事局曾破獲一虛擬貨幣洗錢集團，歹徒已使用虛擬貨幣冷錢包作為贓款洗錢隱匿工具。（圖／記者張君豪翻攝）

張文源指出：比如說金融工具是屬於政府包含經濟部、金管會、銀行局等單位列管，政府必須想辦法去從源頭進行管理，舉例來說，近年流行的虛擬貨幣（虛擬通貨）在台灣的主管機關不明，虛擬貨幣的流通、現行並非等同銀行，需特許制經歷嚴格審核才能經營，檢警莫不希望政府能進行跨部會協調，讓上述金融科技、網路資通工具的主管機關能從源頭管理。

張文源說，例如台灣境內涉及詐騙犯罪的銀行人頭帳戶，金管會與銀行局與警方合作無間，從早年的通報凍結人頭帳戶，到近年臨櫃審核、關懷疑似遭詐騙民眾臨櫃匯款時的KYC（Know Your Customer）標準程序，這些跨部會策略打擊作為收到明顯成效。

但張也不諱言，警方近年查緝犯罪上，例如從2019年起檢警陸續發現第三方支付、代收代付公司提供虛擬帳號交易，很多詐騙集團利用這些第三方支付業者的虛擬帳號服務進行騙收贓款交易目前難以追查金流，警政署刑事局多次與法務部、經濟部洗錢防制辦公室協調，希望透過修訂《洗錢防制法》阻絕歹徒金流移動。

▲詐騙集團常利用美女圖誘騙宅男投資騙匯，但正妹竟是「阿肥妹」。（圖／記者邱中岳翻攝）

後來因此促成包含上述法規嚴格禁止人頭公司透過第三方支付方式把金流轉給其他公司；其他包含電信網路業者異常大量提供網路頻寬、門號給來路不明的人頭公司，促成詐騙電話及詐欺水房層層操作網銀洗錢的溫床。

儘管歷年來檢警已多次函辦這些第三方支付、民間網路電信供應商，但在台灣司法實務上，這些遊走灰色邊緣的不法業者都能以不知情的「善意第三者」逃過法律追訴，張文源認為這種司法實務輕縱的詭異現象，等同變相助長詐騙犯罪在台盛行的助力。

另外包含電信網路部分，因為牽扯到國際網路「自由化」趨勢，包含網路電話、通訊軟體都是目前警方查緝詐欺犯罪的困境，例如包含微信、LINE等台灣民眾常用的通訊軟體，但因為供應商在大陸或日本，檢警追查困難、也變相成為歹徒通訊最愛。

儘管有上述困境，張文源強調，去年12月的行政院跨部會打詐策略平台會議、由內政部長政務次長陳宗彥召開，會中決議針對日益猖獗的投資型詐騙，將針對案件「發生數多、財損金額高、預期有上升趨勢的詐騙犯罪」結合各部會進行強力打擊，相信如果結合跨部會捐棄本位主義的齊心合作，台灣絕對有能力打擊消弭詐欺犯罪歪風。

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