孕婦看診等待叫號…撞見公公帶小三產檢！網笑翻：雙喜臨門

▲孕婦到醫院等待叫號，沒想到巧遇公公也帶年輕小三來產檢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子到醫院掛號等產檢，無意間發現熟悉身影，近看才知是自己的公公，她下意識喊了一聲，「爸！」公公嚇一跳，尷尬點頭回應後，把身旁一名懷孕的年輕少婦拉走，女子瞬間傻眼，原來公公帶小三來產檢！事後女子把經歷PO上臉書，網友看了笑翻留言，「恭喜你家雙囍臨門」、「這個公公強耶」。

原PO在爆料公社APP匿名版發文說，「等待護士叫號時，撇見一個跟我差不多年紀的挺著大肚子的孕婦在低頭滑手機，旁邊站了一個灰白頭髮的男子應該是陪她來產檢的。但是再看仔細後，竟然是我公公！」

原PO表示，「公公認出我後也嚇了一跳，我下意識小聲的喊了聲『爸』。他有點尷尬的跟我點點頭。隨著我的視線看到我老公從遠處走過來的身影後，馬上拉著旁邊那個專心滑手機完全，沒注意到我們的互動的孕婦，快步從另一頭離開。還聽見那名孕婦問我公公，『老公，快叫到我了，你幹嘛？要去哪啦？』」

原PO還說，「我當下還沒反應過來，剛才到底撞見了什麼事？只聽我老公在說，『媽（我婆婆）要我們一檢查完就打給她，她想知道準孫子/女是不是健健康康的』，後面我老公還說了什麼，我完全沒聽進去。一直在猶豫要不要告訴他，我剛才遇到公公帶著應該是他年輕小三也來產檢的事」。

網友留言，「恭喜你家雙囍臨門」、「靠北！妳快有小叔、小姑了！」、「這樣以後看到公公時，彼此心裡都會有疙瘩吧，況且小三居然還跟自己差不多年紀」、「我長大也要和爺爺一樣」、「公公老來得子！厲害」、「這個公公強耶」。