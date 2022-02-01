桶屍案／少女遭「塞進鐵桶」棄屍！男友全程目睹　嚇到不敢說話

▲少女在養狗場內被裝桶棄屍。（圖／記者白珈陽攝）

記者林昱萱／綜合報導

於2020年間破獲的台中、苗栗桶屍案，死者分別為16歲少女與54歲的何姓男子，該案曝光後隨即引發社會嘩然。據悉，該名少女其實是集團成員的女友，但卻被老大誣指偷竊300萬，因此才被殺害，而更加駭人聽聞的是，事發當時少女的男友就在旁邊，全程目睹女友遭殘殺。

據悉，少女其實為該犯罪集團某名成員的女友，但卻因為金錢上的糾紛，遭集團老大汙衊偷竊300萬元，因此慘遭對方報復，遭活生生殺害。而少女被殺害的當下，其男友就在現場全程目睹，而他卻疑似因為太過害怕，因此絲毫不敢聲張，就這麼眼睜睜地看著女友被活活殺死。更誇張的是，集團老大、成員將少女殺害後，擔心事跡敗露，還於養狗場內，將少女的遺體裝進塑膠桶裡，並於桶中倒入強酸，企圖以此毀屍滅跡。

▲台中桶屍案，案發刑場曝光。（圖／記者白珈陽攝）

隨後，集團成員又將裝有少女遺體的塑膠桶帶到苗栗山區丟棄。少女的家人發現其失聯後，於2017年的6月報案失蹤，但經警方調查卻發現，少女應當是於當年的5月就已經被殘忍殺害。

少女遭殺害後兩年，徐嫌涉及一起土地詐貸案，懷疑54歲的黃姓男子說出對他不利的言詞，因此趁其出庭作證時，將其擄走活活打死並裝入桶內棄屍。

▲台中桶屍案，徐嫌遭逮捕。（圖／資料照）

事情發生之後，一名集團成員受不了良心譴責，因此偷偷向友人透露，才讓全案曝光。對此，目前所有嫌犯都已經被收押禁見，正等待司法判決。

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