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年輕男染疫猝逝「家人再聚只剩骨灰」　護理師淚：本來好好的

去年5月三級警戒期間，嘉義長庚護理師鄭婷之在第一線照顧病人，雖然每天都有確診者染疫身亡，但她仍然持續鼓勵患者，甚至在防護衣寫上加油字樣。（圖／鄭婷之提供）

▲去年5月三級警戒期間，嘉義長庚護理師鄭婷之在第一線照顧病人，雖然每天都有確診者染疫身亡，但她仍然持續鼓勵患者，甚至在防護衣寫上加油字樣。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2021年5月本土疫情爆發，歷經73天的三級警戒，期間累計1萬3928例本土個案，共有774人染疫身亡，每個案號、每一個數字背後都是一個人的生命或一個家庭的故事，醫護人員除了守在防疫前線對抗病毒，也見證了每個數字背後的故事

此時此刻，雖然Omicron病毒讓本土疫情再次升溫，但由於多數人已經接種疫苗，不必像去年三級警戒時，時時擔心失去摯愛的家人，CTWANT記者採訪第一線防疫的醫護人員，講述疫情下的一個又一個的生死故事，也讓人更珍惜家人團聚的時光。

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嘉義長庚醫院的30歲護理師鄭婷之，已經在醫院工作9年，她原本在呼吸照顧中心工作，去年5月本土疫情爆發時，醫院內住滿許多「北病南送」的確診者，因此被調派到專責病房支援。

鄭婷之回憶起當時，仍然覺得餘悸猶存，當時確診者看起來都非常健康，一點都看不出生病，沒想到最後竟親眼見識到「快樂缺氧」的恐怖威力，許多患者可能前一天還好好的，隔一天竟然就急轉直下，最後搶救無效身亡，「真的讓人太驚訝了！」鄭婷之說。

「以前照顧的都是虛弱的病人，這次眼前所見的，看來都十分健康，跟一般人幾乎一樣，差別只在於他們感染了病毒。」鄭婷之說，當時的確診者大多都有「快樂缺氧」的問題，表面上看來無恙，但身上監測的血氧機卻顯示濃度過低。

「一旦發現血氧太低就要進去幫病人插管，但因為身上穿了俗稱『兔寶寶裝』的連身防護衣，穿脫不方便，所以沒有第二次機會去拿缺少的裝備，所以一定隨時都要全副武裝準備好。」鄭婷之說。

由於插管後會感到不適，許多患者經常會拉扯管線，所以醫護人員便事先與確診者溝通，在插管前會幫他們約束雙手、以及施打鎮靜藥物。「不同於許多患者會生氣不耐，這些確診者卻非常理性，有些人默默的垂擺雙手等待被約束，有些人則是傳訊息告知家人『要專心治療了』，便接受注射鎮靜藥物。」

不過，就算如此配合，許多人還是被無情的病毒帶走了生命。其中一位30多歲的男確診者尤其令人不捨，鄭婷之說，這位確診者剛住院時狀況很好，每天都可以看到他走來走去，看來健康狀況良好，由於家人都在北部，再加上隔離，家人只能藉著視訊通話關心他的病情，「沒想到某一天，這位患者的血氧濃度急轉直下，於是趕緊插管搶救，也做了許多緊急措施，但病情依舊不見好轉。」

在這樣危急的時刻，家人仍然只能透過視訊見他最後一面，「更令人悲傷的是，由於屬於法定傳染病，男子過世後便立即火化，家人最後只能看到已化為骨灰的他。」

一位30多歲的男性確診者因血氧過低而猝逝，心愛家人深陷生死關頭，家人卻僅能視訊關心，讓人不勝唏噓。（示意圖／非當事人、新華社）

▲一位30多歲的男性確診者因血氧過低而猝逝，心愛家人深陷生死關頭，家人卻僅能視訊關心，讓人不勝唏噓。

「當時好多人都這樣走了，讓人覺得沮喪！」後來另一位50多歲的男性確診者，也由於血氧濃度過低需要插管，但這位患者卻拒絕施打鎮靜藥物，原來他是一間工廠的老闆，因為每天忙著工作，所以希望自己意識保持清醒，他也承諾，就算再難受也絕對不會亂扯管線。

「這位老闆在北部醫院時，身上就已經布滿各種管線，到嘉義後又加上插管，一定十分難受，但他卻超級堅強，就算非常不舒服也沒有拉扯管線，而且最令人振奮的是，最後他順利拔管出院了。」鄭婷之說，這位老闆的出院，讓醫護人員彷彿看到曙光，覺得終於有人能活著出院了！

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