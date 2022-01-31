辣人妻撒幣56萬元只為和他來一發　怪癖是「要在我老公面前做」

▲肌肉男上戀愛節目後收到不少求愛訊息。（圖／翻攝自IG／Tansel Adacan）



記者崔子柔／綜合報導

34歲的運動員、企業家阿達坎（Tansel Adacan）去年參加英國第四頻道戀愛節目後，因其外型、性格吸引一票粉絲，其中有一位人妻甚至開價1.5萬英鎊（約台幣56萬元）要求陪睡，條件是要在她老公面前做。

根據《每日星報》報導，阿達坎是土耳其裔塞浦路斯人，在英國倫敦出生，他去年在戀愛節目上透露，想找到合適的對象，更公開自己喜歡會把陰毛刮乾淨的女生，話雖如此，他在節目中仍和不符合該條件的女子配對成功。

阿達坎在節目上曝光後，就收到來自各地粉絲傳來的騷擾訊息，其中讓他最有印象的是，有一名人妻出價1.5萬英鎊，希望阿達坎在她老公面前和她發生關係。

▲人妻花56萬求阿達坎滿足她的特殊性癖好。（圖／翻攝自IG／Tansel Adacan）



阿達坎沒有認真回覆該人妻，但她仍鍥而不捨的不斷追問，「她在這件事上很努力，還說這也是他老公想要的」，阿達坎認為，這對夫妻應該是有特殊的性癖好，雖然一開始收到訊息有高興的感覺，但他沒打算為錢和陌生人發生關係。

阿達坎提到，他的事業夥伴卻對該人妻的要求很感興趣，甚至擅自開始替他洽談，期間該人妻還不斷傳送裸照來誘惑，但最後阿達坎仍堅持拒絕。